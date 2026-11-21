Paris Saint-Germain, 3-2 kazandığı Nice maçında Fransız forveti Désiré Doué'nun sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı yaşamasıyla ağır bir darbe aldı. Gol attıktan sonra şiddetli ağrılar içinde yere yığılan oyuncu, derin bir üzüntünün hâkim olduğu anlarda sedyeyle sahadan çıkarıldı.

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Fransız gazetesi "L'Équipe", Doué'nun geçirdiği ilk tetkiklerin dizinde ciddi bir sakatlık olduğunu gösterdiğini ve bunun büyük ihtimalle ön çapraz bağ yırtığı olduğunu yazdı. Gazete, oyuncunun birkaç ay boyunca müsabakalardan uzak kalacağını da belirtti.

Oyuncu, sakatlığın niteliğini ve derecesini kesin olarak belirlemek amacıyla pazar günü MR çektirecek. Kulüpten resmi bir açıklama ancak bu tetkikin ardından gelecek.

Sakatlık, Doué'nun Paris Saint-Germain'in ikinci golünü atmasından birkaç dakika sonra, 40. dakikada geldi. Fransız forvet sağ dizini tutarak acı içinde bağırdığı sırada yere yığıldı ve bu görüntü takım arkadaşları ile teknik ekipte büyük endişeye yol açtı. Özellikle oyuncunun yaşadığı sakatlığın ciddiyetinin farkında gibi görünmesi kaygıları artırdı. Ardından sağlık ekibi devreye girerek oyuncuyu sahadan çıkardı.

Paris Saint-Germain'in İspanyol teknik direktörü Luis Enrique'nin açıklamaları da öğrencisinin sakatlığına dair endişelerin boyutunu gizlemedi. Sakatlığı ciddi olarak nitelendiren Enrique, kesin teşhis için sağlık tetkiklerinin sonuçlarının beklenmesi gerektiğini vurguladı.

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Enrique maçın ardından, "Yarınki tetkiklerin sonuçlarını beklememiz gerekiyor ama bu ciddi bir sakatlık, bu çok açık. Televizyonda izledik" dedi ve bu tür sakatlıkların profesyonel futbolun doğasında olduğunu ekledi.

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Sakatlığın ardından Doué ile konuştuğunu söyleyen Enrique, oyuncunun iyileşip sahalara daha güçlü döneceğine inandığını belirterek şöyle devam etti: "Tamamen iyileşeceğinden ve eskisinden daha güçlü döneceğinden eminim. Onunla konuştum, şu an soyunma odasında. Sakatlığın niteliğini kesin olarak öğrenmek için nihai tetkik sonuçlarını beklememiz gerekiyor."

Bu sakatlık, 20 Ekim'deki Barcelona maçında sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı yaşayan, ardından ameliyat olan ve sezon sonuna kadar forma giyemeyeceği tahmin edilen Gürcü Khvicha Kvaratskhelia'dan zaten yoksun olan Paris Saint-Germain'in sıkıntılarını katladı. Doué'nun da aynı sakatlığı yaşamış olma ihtimali, Paris ekibi için ek bir endişe kaynağı oldu.

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Sezona güçlü bir başlangıç yapan Doué, Nice karşısında da gol formunu sürdürdü. Paris Saint-Germain'in 31. dakikada Senny Mayulu'nun kullandığı penaltıyla beraberliği yakalamasının ardından Fransız forvet, bir sonraki dakikada hızlı bir atağı başarıyla bitirerek golünü attı. Ancak oyuncunun maçtaki serüveni, takımının galibiyetini gölgeleyen sakatlık nedeniyle yarıda kaldı.

Doué'nun oyundan çıkmasına rağmen Paris Saint-Germain, 85. dakikada Ferran Torres'in attığı golle mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı. 90. dakikada Ali Abdi farkı bire indirse de sonuca etki edemedi. Paris ekibi böylece tüm kulvarlarda üst üste 12., Ligue 1'de ise 8. galibiyetini aldı ve Lille'in 5 puan önünde zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Ne var ki galibiyetin sevinci, takımın en önemli hücum oyuncularından birinin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına dair endişelerin gölgesinde kaldı.