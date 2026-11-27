Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, genç yetenek Warren Zaire-Emery'nin cumartesi günü Lorient'e karşı oynanacak Ligue 1 maçına ilk 11'de başlayacağını doğruladı. Son şampiyon PSG liderlikteki farkı açmayı hedeflerken orta saha oyuncusu, çocukluğundan beri bağlı olduğu kulüpte önemli bir dönüm noktasına ulaşmaya hazırlanıyor.

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Zaire-Emery için önemli bir dönüm noktası

Enrique, PSG'nin Lorient'i Parc des Princes'te ağırlayacağı maça Zaire-Emery'nin ilk 11'de başlayacağını açıkladı. Kulübün altyapısından yetişen genç oyuncu, Paris ekibiyle 200. maçına çıkmaya yaklaşıyor. Bu da genç yaşına rağmen takım için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Teknik direktör, cuma günü maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Warren farklı türde bir oyuncu, özel bir oyuncu. O bir Titi. Saha içinde olduğu kadar saha dışında da çok iyi özelliklere sahip. Her maçta oynamayı çok istediğini biliyorum! Yarın ilk 11'de olacak. Bizim için önemli bir oyuncu" dedi.

Takımdaki genç oyuncular gündemde olsa da Enrique, dışarıdan yapılabilecek takviyeleri konuşmaya pek istekli görünmedi. Yaklaşan transfer dönemi sorulduğunda basına bıkkın bir yanıt vererek, "Günaydın... Hâlâ bunu mu konuşuyoruz!?" dedi.

Lorient'in savunma direncine saygı

PSG'nin ligdeki üstünlüğüne rağmen Enrique, oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. Lorient, ligin en disiplinli takımlarından biri hâline geldi. Eski Barcelona teknik direktörü de dikkatli olmaları gerektiğini anlatırken rakibin etkileyici savunma istatistiklerini öne çıkardı.

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Enrique, "Çok kazandığınızda beklentiler her zaman çok yüksek olur. Ancak her maçı kazanmanın çok zor olduğunu anlamak gerekiyor. Geçen yıl Lorient'e karşı oynadığımız iki maçın hiçbirini kazanamadık. Bu bile yarınki maçın ne kadar zor olacağını anlamanız için yeterli" diye konuştu.

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Enrique sözlerini şöyle sürdürdü: "Maç başına birden az gol yiyen bir takım. Çok iyi savunma yapıyorlar, fazla alan ya da zaman bulamayacağız. Bu sezon şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla savunmada çok güçlüler. Avrupa'nın en iyi savunma yapan takımları arasındalar. Geriye çekilerek oynamakta rahatlar ve birbirlerine büyük destek veriyorlar."

Taktiksel esneklik ve duran toplardaki başarı

PSG bu sezon farklı yollarla tehlike yaratabilen bir takıma dönüştü. Enrique, son dönemdeki iyi performanslarında kadrosunun çok yönlülüğünün payı olduğunu söyledi. Oyuncuları farklı rollerde oynatmasının tek sorumlusunun kendisi olduğu fikrine katılmayan teknik direktör, yıldızlarının oyun zekâsını ve takım için fedakârlık yapmalarını övdü.

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Enrique, basın toplantısında, "Oyuncuları çok yönlü yapan ben değilim, kendileri! Bu onların zihniyeti, uyum sağlama ve takımın ihtiyaçlarını öne koyma becerileriyle ilgili. Böyle çok oyuncumuz var. Bütün bu fırsatlara açık olmak gerekiyor. Şu anda duran toplarda hem savunmada hem hücumda en iyi takımız. Takımımız hakkında konuştuğumuz her zamanki gibi bu da gurur verici" dedi.

"Herkesin gol attığını görmek beni çok mutlu ediyor: savunmacılar, orta saha oyuncuları ve forvetler. Normalden de fazla konsantre olmamız gerekecek. Bu maçı kazanmak çok zor olacak. Yarın üç puanı almak için daha da güçlü olmalıyız."