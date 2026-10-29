Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Portekizli orta saha oyuncusu Vitinha’yı 2026 Ballon d’Or sıralamasında 14. olmasının ardından savundu. Enrique, olağanüstü teknik katkısıyla Vitinha’nın çok daha üst sıralarda yer almayı hak ettiğini vurguladı.

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Vitinha, Ballon d'Or sıralamasında geriledi

Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu Vitinha, 2025'te üçüncü sırada yer almasının ardından 2026 Ballon d'Or sıralamasını 14. sırada tamamladı. 26 yaşındaki oyun kurucu, ödülü kazanan Bayern Münihli Harry Kane'in ve 13. sıradaki takım arkadaşı Achraf Hakimi'nin gerisinde kaldı.

Vitinha, kulübün 2025 ve 2026'da üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları kazanmasına öncülük ettikten sonra da PSG orta sahasının merkezindeki yerini koruyor.

Daha alt sırada yer almasına rağmen teknik direktör Luis Enrique, kilit orta saha oyuncusunu hararetle savundu.

Enrique, Portekizli maestronun eşsiz teknik özelliklerini övdü

PSG'nin Le Havre ile oynayacağı Ligue 1 maçı öncesinde konuşan Enrique, Vitinha'nın oylamadaki sıralamasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Enrique, "Onu iyi tanıyoruz, bu yüzden şaşırmadık. Böyle teknik ve fiziksel yeteneklere sahip bir oyuncuya sahip olmak gerçekten büyük bir zevk" dedi.

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"Seviyesi inanılmaz. Ballon d'Or sıralamasında hak ettiği kadar üst sırada yer almasa da onun kalibresinde bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok memnunuz."

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Enrique, "İnanılmaz yetenekli... Ballon d'Or sıralamasında daha iyi bir yeri hak ediyor" diye ekledi.

Orta sahanın oyun kurucusu, Paris ekibinin düzeninde kilit rol oynuyor

Vitinha'nın çalışkanlığı, baskı altında topu koruyabilmesi ve oyun kurma becerisi, onu Enrique'nin sisteminin vazgeçilmez bir parçası hâline getirdi.

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Haziran 2022'de Porto'dan gelişinden bu yana, daha önce Wolverhampton Wanderers'ta kiralık oynayan futbolcu dört Ligue 1 şampiyonluğu ve iki Fransa Kupası kazandı.

2025'teki tarihî kıtasal üçlemenin ardından FIFPRO Dünya 11'ine de seçildi.

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Vitinha, lig ve Avrupa hedeflerine odaklanıyor

PSG, Ligue 1'in zirvesindeki farkı açmayı hedeflerken Vitinha yeniden tamamen sahadaki görevlerine odaklanıyor.

Portekizli millî oyuncunun Stade Oceane'da Le Havre karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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Enrique, orta sahasının liderinin olağanüstü performans düzeyini korumasını bekliyor.