Paris Saint-Germain'in, yaklaşan transfer dönemleri öncesinde kadrosunu güçlendirmek için Borussia Dortmund kalecisi Gregor Kobel'i transfer etmeyi planladığı öne sürüldü. Fransız kulübü, olası transfer konusunda İsviçreli millî kaleciyle şimdiden temasa geçti.

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PSG, Almanya pazarını araştırıyor

PSG'nin kaleci kadrosunu kapsamlı biçimde güçlendirmek için üst düzey yetenek arayışıyla Almanya pazarını araştırdığı bildiriliyor. Lucas Chevalier'nin geleceği Fransa'nın başkentinde belirsizliğini korurken Ligue 1 ekibi, Avrupa genelinde yeni öncelikli hedefler belirlemek zorunda kaldı. Güvenilir bir kaleci transfer etmek, kulübün sportif direktörleri için başlıca önceliklerden biri olmaya devam ediyor.

Alman yayın organı Sport Bild'e göre PSG, Dortmund kalecisi Kobel'i yakından takip ediyor. 28 yaşındaki kaleci, bu sezon şu ana kadar dokuz Bundesliga maçında forma giydi ve sezona yaptığı sağlam başlangıçla PSG yönetiminin dikkatini çekti.

İlk temaslar kuruldu

PSG'nin bildirilen ilgisi, geçici bir spekülasyondan ya da söylentiden çok daha fazlası gibi görünüyor. Kaynaklar, kulübün üst düzey yöneticilerinin ses getirecek bir transferin mali ve lojistik açıdan mümkün olup olmadığını araştırmak için somut adımlar attığını belirtiyor. Fransız ekibi, gelecek transfer dönemleri öncesinde şimdiden zemin hazırlıyor gibi görünüyor.

PSG temsilcilerinin son haftalarda hem Kobel hem de yakın çevresiyle birkaç tur görüşme yaptığı bildiriliyor. Bu ön görüşmeler, kulübün gözde İsviçreli millî kaleciyi Almanya'dan ayrılıp ses getirecek bir transferle Parc des Princes'e gelmeye ikna etme konusundaki ciddi kararlılığını gösteriyor.

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Bundesliga'nın öne çıkan isimlerinden biri

Kobel, 2021'de Ruhr bölgesine gelişinden bu yana üst düzey kalitesini istikrarlı biçimde kanıtladı. Ülke içindeki rakiplerinden Stuttgart'tan transferinin ardından İsviçreli kaleci, Almanya'nın en üst ligindeki en güvenilir ve kalesine en çok hâkim oyunculardan biri olarak yerini sağlamlaştırdı. İstikrarlı performansları Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin gözlem ağlarının da dikkatinden kaçmadı.

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Etkileyici profili, Kobel'i PSG için son derece cazip bir seçenek hâline getiriyor. Kendisini kanıtlamış böyle bir oyuncunun katılması, kulüp her alanda mücadele edebilecek bir kadro kurmayı sürdürürken savunma hattına büyük güç katacaktır.

Sözleşme uzatma görüşmeleri transferi zorlaştırıyor

PSG'nin açıkça görülen ve giderek artan ilgisine rağmen Kobel'i Dortmund'dan koparmak zor olacak. Alman kulübü yıldız kalecisini elinde tutmaya kararlı ve onun uzun vadeli bağlılığını sağlamak için aktif biçimde çalışıyor. PSG ise şimdilik oyuncunun sözleşmesini yenilemeye mi yoksa yurt dışında yeni bir meydan okumaya mı yöneleceğini görmek zorunda.

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Dortmund, mevcut sözleşmesi zaten 2028 yazına kadar sürmesine rağmen Kobel'le yüksek ücretli bir sözleşme uzatması konusunda ileri aşamada görüşmeler yürütüyor.