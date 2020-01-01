Luis Enrique: Seyircisiz futbol, kız kardeşinle dans etmekten bile daha üzücü

Luis Enrique seyircisiz tribünler önünde oynamanın tuhaf olduğunu düşünse de, normalleşmeye başlamanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique, futbolun seyircisiz oynanmasına ilişkin ilginç bir benzetme yaptı.

'da ligler koronavirüs salgını sonrası seyircisiz olarak başlatılırken, bir dönem 'yı da çalıştıran 50 yaşındaki Enrique, futbolun dönüşüne dair düşüncelerini dile getirdi:

"Seyircisiz tribünler önünde oynamak, kız kardeşinle dans etmekten daha üzücü. Almanya'daki bazı maçları izledim ve korkunçtu. Her şeyi duyabiliyorsunuz. Tabii ki futbolun çok büyük bir ekonomik yönünün olduğunu unutmamalıyız. Aynı zamanda insanların bu süreçle daha iyi başa çıkabilmelerine de yardımcı oluyor."

Daha fazla takım

İngiltere'de birkaç oyuncunun futbola dönüş konusundaki endişeleri üzerine de konuşan Luis Enrique, "Eğer hala bir oyuncu olsaydım hiçbir korkum olmazdı. En kısa sürede sahaya dönmek isterdim" ifadelerini kullandı.