Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, yaklaşan Ballon d'Or törenine ilişkin görüşünü açıkça ortaya koydu. Tören, takımının Lyon ile oynayacağı ve tarihi yeniden belirlenen Ligue 1 maçıyla çakışıyor. İspanyol teknik adam, takımını Parc des Princes'teki kritik lig mücadelesine hazırlarken bireysel ödül töreniyle ilgilenmediğini vurguladı.

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Parc des Princes’te fikstür değişikliği sorunu

Fransa’nın başkentindeki dış etkenler, bu hafta sonu Ligue 1 takviminin olağan akışını bozdu. Başlangıçta pazar akşamı oynanması planlanan PSG ile Lyon arasındaki önemli karşılaşma pazartesiye ertelendi. Karar, hafta sonu boyunca kent genelinde planlanan geniş çaplı gösterilerin yönetilmesi gerektiğini belirten emniyet müdürlüğünün talebi üzerine alındı.

Bu değişiklik, Londra’da düzenlenen Ballon d’Or töreniyle doğrudan bir çakışma yaratıyor. Dünyanın en iyi oyuncuları ödüllendirilirken Fransa şampiyonu sahada olacak. Benzer bir fikstür çakışması 2025’te de yaşanmış, PSG tören sırasında Marsilya ile karşılaşmıştı.

Program değişikliği, Pittsburgh Steelers ile New Orleans Saints arasındaki bir NFL maçı da dâhil olmak üzere başka büyük etkinlikler düzenlenirken PSG kadrosunun kentte olacağı anlamına geliyor.

Luis Enrique bireysel ödülleri önemsemiyor

Ancak Enrique, cumartesi sabahı basının karşısına çıktığında durumdan hiç etkilenmemiş görünüyordu. Londra’daki gelişmeleri takip edip etmeyeceği sorulduğunda önceliklerini her zamanki gibi açıkça ortaya koydu. RMC Sport’un aktardığına göre eski Barcelonalı, “Hayır, ilgimi çekmiyor” dedi.

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“Pazartesiye odaklanıyorum. Mevcut durum açısından böylesi daha iyiyse bunu kabul ederim. Pazar, Amerikan futbolu maçı ve mevcut durum nedeniyle özel bir gün. Hazır olmalısınız. Pazartesi oynamakta benim için bir sorun yok. Nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik” diye ekledi.

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PSG kadrosuna ve adaylara etkisi

PSG’den birçok oyuncunun ödülün aday listesinde yer alması, bu çakışmayı özellikle dikkat çekici kılıyor. Kulübün, şu anda arka adalesinde sorun yaşayan son ödülün sahibi Ousmane Dembele de dâhil olmak üzere 10 adayı var. Kadrodaki oynayabilecek durumdaki isimlere Lyon maçında ihtiyaç duyulacak. Sakatlık nedeniyle forma giyemeyenler ise Ligue 1 devini temsil etmek üzere İngiltere’ye gidebilir.

Enrique, kadrosundaki oyuncuların bireysel kalitesini kabul etse de takımın ortak hedeflerinin kişisel ödüllerden çok daha önemli olduğunu vurguladı. “Bu Ballon d’Or’u kazanabilecek birçok oyuncumuz var. Kimin kazanacağını göreceğiz ama bu, takım olarak ulaşmaya çalıştığımız hedefleri değiştirmeyecek” diye konuştu.

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Sakatlıkların etkilediği kadroyla mücadele

Son dönemde yaşanan fiziksel sorunlar, takımın hazırlıklarını zorlaştırdı. Önemli savunmacı Marquinhos uyluğundaki bir sorunla mücadele ederken Khvicha Kvaratskhelia, sağ dizindeki ön çapraz bağın kopmasının ardından uzun süre sahalardan uzak kalacak. Bu eksikler, Enrique’nin Lyon maçı için taktik planını yeniden düzenlemesini gerektiriyor.

Ballon d’Or’un büyük ilgi görmesine rağmen teknik direktörün önceliği, oynayabilecek durumdaki futbolcularının fiziksel durumu ve maça odaklanması. Bireyden çok takımın önemini her zaman vurgulayan bir teknik direktör için pazartesi gecesi Parc des Princes’te sahaya çıkmak, Londra’daki kırmızı halıdan çok daha önemli.