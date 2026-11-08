Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, takımının dirençli Troyes'yı kıl payı yenerek milli takım araları arasındaki kusursuz serisini sürdürmesinin ardından galibiyeti “özel” olarak nitelendirdi. Parc des Princes'te Illia Zabarnyi'nin attığı tek gol belirleyici oldu ve son şampiyon, konuk ekibin disiplinli savunmasını aşmayı başardı.

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Enrique tarihi galibiyet serisini değerlendirdi

Enrique, cumartesi günü takımının Troyes karşısında zorlanarak aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından memnuniyetini gizleyemedi. Başkent ekibi bu sonuçla üst üste 11. galibiyetini elde ederken İspanyol teknik direktör, takımının lig fikstürünün yoğun olduğu dönemdeki kusursuz performansını özellikle vurguladı. Sonuç, PSG'nin takvim yılının son millî maç arasına mümkün olan tüm puanları toplamış ve özgüveni yükselmiş olarak girmesini sağladı.

Son düdüğün ardından konuşan Enrique, rakibin direnci göz önüne alındığında sonucun önemini vurguladı. Teknik direktör, PSG TV'ye şunları söyledi: “Üst üste 11 galibiyet almak güzel. Ama benim için öne çıkan, iki millî maç arası dönemde oynadığımız bütün maçları kazanmış olmamız. Bunu ilk kez başardık. Puan tablosunda zor durumda olan takımlara karşı genellikle olduğu gibi, zor bir maçtı. Bence normalden daha fazla pozisyon ürettik, daha fazla gol atmaya çalıştık ama onlar çok iyi savunma yaptı.”

Parc des Princes'te “özel” bir galibiyet

Barcelona'nın eski teknik direktörü, Parc des Princes'teki coşkulu atmosferi övdü ve takımıyla PSG taraftarları arasındaki bağın daha önce görülmemiş bir düzeye ulaştığını belirtti. Kritik galibiyetin sevincini yaşayan Enrique, taraftarlarının önünde oynamanın verdiği duyguyu dile getirerek bu galibiyeti herkes için gerçekten “özel” bir an olarak nitelendirdi.

“Özellikle böyle bir maçı kazandığımız için çok mutluyum. Taraftarları kutluyorum, önemli bir gündü. Parc des Princes'te oynadığımızda her zaman olduğu gibi, bu maçı kazanmak özeldi. Çok mutluyuz ve umarım birlikte paylaşacağımız daha nice yıllar olur. Bu, kulüp için çok önemli,” dedi.

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Zabarnyi, gol atmaya başlamasını sıkı çalışmaya bağladı

Maçın galibiyet golünü atan Zabarnyi de belirleyici katkısının ardından oldukça mutluydu. Enrique'nin takımının önemli bir parçası hâline gelen savunmacı, sahanın her iki ucuna da katkı sağlayabildiğini gösterdi. Zabarnyi, takımın mevcut formunun herhangi bir taktik sırdan ya da teknik ekibin yaklaşımındaki ani bir değişiklikten değil, antrenmanlarda gösterilen yoğun çabadan kaynaklandığına inanıyor.

Ligue 1 liderinin golcüsü, bireysel övgüleri geri çevirerek önceliğin takımın ortak çabası olduğunu vurguladı. Ukraynalı millî futbolcu maçın ardından şunları söyledi: “İyi durumdayız, formdayız ve devam etmemiz gerekiyor. Takımda her şey yolunda gidiyor. Özel bir şey yapmadık; çalışmaya, yaptığımız işe devam ediyoruz ve şimdi bizim zamanımız. Çok çalıştım ve odaklanmayı sürdürdüm. Şimdi maçlarda oynuyorum, bence iyi de oynuyorum ve bunu hak ediyorum.”

PSG gözünü geleceğe çevirdi

Üst üste 11 galibiyet alan Enrique'nin önündeki zorluk, sezon en yoğun dönemine girerken yıldız oyuncularının yükünü yönetmek olacak. PSG, yaklaşan millî maç arasının ardından yaklaşık iki hafta içinde Nice deplasmanında zorlu bir karşılaşmayla lig mücadelesine dönecek. Avrupa'nın son şampiyonu, bu önemli deplasman sınavının ardından odağını hızla kıtanın en üst düzey kulüp organizasyonuna çevirecek. PSG, tutkulu taraftarlarının önünde heyecan verici bir Şampiyonlar Ligi mücadelesinde İtalyan devi Roma'yı Fransa'nın başkentinde ağırlamaya hazırlanacak.