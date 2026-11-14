Paris Saint-Germain’in genç oyuncusu Dro Fernandez, teknik direktör Luis Enrique yönetiminde A takımda düzenli forma şansı bulmakta zorlanmasının ardından kısa süre içinde Barcelona’ya dönebilir. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Fransız devinde çok az süre aldı. Bu durum, Paris’teki kısa döneminin şimdiden sona erebileceğine dair yoğun spekülasyonlara yol açtı.

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Fernandez, PSG'de forma şansı bulmakta zorlanıyor

Fernandez, geçen kış transfer döneminde Barcelona'dan geldiğinden beri PSG'de zorlanıyor. Fransız kulübü, büyük umutlar bağlanan İspanyol oyuncu için 8 milyon avro ödedi ancak Fernandez, Fransa'nın başkentinde kendine yer edinemedi.

Henüz 18 yaşındaki genç yetenek için bu seviyeye çıkmak fazla büyük bir adım gibi görünüyor. Bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca 343 dakika süre alabildi ve teknik direktör Enrique'nin planlarında giderek daha az yer buldu.

Enrique'nin erken transferle ilgili şüpheleri ortaya çıktı

Transferi başlangıçta kendisi istemesine rağmen Enrique, genç oyuncunun maçlara hemen etki edebileceğine olan inancını kaybetmiş görünüyor. İspanya'daki haberlere göre teknik direktör, oyuncunun gelişimine yardımcı olmak için ayrılığına onay vermeye şimdiden açık.

El Nacional'e göre Enrique, oyuncunun düzenli olarak süre almaya acilen ihtiyacı olduğunu kabul ediyor. Paris ekibinin teknik direktörü, ona düzenli forma şansı vermek için henüz erken olduğunu düşünüyor ve Dro, Barcelona'ya dönmek isterse ayrılığını kolaylaştırabilir.

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Haberde, La Masia'dan yetişen bu oyuncunun önündeki sorunun, PSG'nin yatırımını onun potansiyeline dayanarak yapmasına karşılık kendisinin hemen süre almaya ihtiyaç duyması olduğu da belirtildi.

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Yorumcu, Fernandez'in en üst düzeyde oynayabilecek yeterlilikte olup olmadığını sorguladı

Fernandez'in forma süresindeki keskin düşüş, Avrupa ve lig maçlarında son dönemde yaşadıklarıyla açıkça görülüyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçta Bratislava'ya karşı ilk 11'de başlamasının ardından, sonraki üç Avrupa maçında kadroda hiç yer almadı.

Ligue 1'deki durumu da pek farklı değil. Troyes'a karşı oynanan yakın tarihli bir maçta yalnızca dört dakika sahada kaldı. Etki gösterememesi, Fransa'daki gözlemcilerin en üst düzeyde oynama becerisini sorgulamasına yol açtı.

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Eski PSG oyuncusu ve RMC yorumcusu Jerome Rothen, kısa süre önce genç oyuncu hakkında sert bir değerlendirmede bulundu. Rothen, “Ona karşı bir şeyim yok ama onu başka bir Ligue 1 takımına koysanız ilk 11'de oynayacağından bile emin değilim” dedi.

Barcelona'ya dönüş, transfer hatasını telafi edebilir

Bu durum, Fernandez'i kariyerinin başında kritik bir yol ayrımına getiriyor. PSG'nin A takımıyla antrenman yapmayı sürdürse de maçlarda süre alamaması gelişimini sekteye uğratabilir.

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Barcelona'ya kısa sürede dönmesi, artık ilgili tüm taraflar için gerçekçi bir çözüm olarak görülüyor. Katalan kulübü, orta saha oyuncusuna özgüvenini yeniden kazanıp erken yaşta gösterdiği potansiyeli gerçekleştirebileceği tanıdık bir ortam sunabilir.