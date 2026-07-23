Nando Alonso şaşkındı. Bunu Edin Terzic'ten beklemiyordu. Alonso'nun çalıştırdığı üçüncü lig ekibi CD Derio, Terzic'in yeni kulübü Athletic Club Bilbao ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Borussia Dortmund'un eski teknik direktörü için bu, iki yılı aşkın aranın ardından Bask ekibinin başında kenardaki ilk maç oldu.

"Teknik direktör kulübesine doğru giderken birinin bana ismimle seslenmesine şaşırdım. Arkama döndüm ve orada o vardı" dedi Alonso maçın ardından. "Derio'daki yeni proje için bana bol şans diledi. Adımı öğrenmek ve yeni bir projeye başladığımızı bilmek için çaba göstermesini büyük bir jest olarak gördüm. Dikkatli, ulaşılabilir bir insan olduğu ve insani yönünün övgüyü hak ettiği izlenimine kapıldım."

Günü Bilbao'nun 3-0'lık galibiyetiyle sona eren bu karşılaşmada Terzic'in tek nazik hamlesi bu değildi. Derio, bir oyuncusunun sakatlanmasının ardından 10 kişi kalınca ve hakem başka oyuncu değişikliğine izin vermeyince, Terzic de karşılık verdi. Aitor Paredes'i oyundan aldı ve böylece sayı eşitliği yeniden sağlandı.

Bu olay, Terzic'in İspanya'nın kuzeyindeki ilk günlerini simgeliyor. 43 yaşındaki teknik adam, sıcak ve empatik tavrıyla şu ana kadar çok iyi bir izlenim bıraktı. Koyu bir BVB taraftarı olan Terzic, elbette bir kulübün taraftarı olmanın nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyor; özellikle de tüm şehir için çok büyük anlam taşıyan ve efsanevi San Mames Stadı'nın her zaman tamamen dolduğu bir kulübün.

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Edin Terzic: İstatistiksel olarak tarihin en iyi teknik direktörlerinden biri

1898'de kurulan bu kulüp, modern profesyonel futbolda dünya çapında eşi benzeri olmayan felsefesiyle bilindiği üzere son derece özel bir yapıya sahip. Bilbao, 110 yılı aşkın süredir istikrarlı şekilde Bask bölgesinden gelen ya da orada yetişen oyunculara yönelmeyi kendine ilke edinmiş durumda. Bölgesel kimlik ve kendi altyapı akademisi Lezama, Real Madrid ve Barcelona'nın yanı sıra İspanya birinci liginden hiç düşmemiş tek kulüp olan bu yapının en büyük dayanakları.

Mayıs başında Bilbao, Terzic'in göreve getirildiğini duyurmuştu. Bu anlaşma, bugün bile bu kalibrede bir teknik direktörün kendi kulüplerine katıldığına inanmakta zorlanan taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Terzic, devam eden sözleşmesine rağmen Haziran 2024'te BVB'den ayrılmıştı; bu sürecin son noktası da Real Madrid'e karşı kaybedilen Şampiyonlar Ligi finali olmuştu (0-2). Dortmund'a son kupa kazandıran teknik direktör de o olmuştu (2021 Almanya Kupası).

O günden bu yana Terzic, yurt içi ve yurt dışından gelen tekliflerden adeta başını kaldıramadı. Frankfurt, Wolfsburg, Monaco, Tottenham ve Chelsea'den teklifler geldi. Almanya'da sık sık gözden kaçan bir gerçek düşünüldüğünde buna şaşmamak gerek: Menden doğumlu Terzic, puan ortalamasına göre tarihin en iyi Alman teknik adamlarından biri.

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Edin Terzic'ten Bilbao'da Baskça ilk açıklama

Bugüne kadar tek sorumlu başantrenör olarak 128 maça çıktı (75 galibiyet, 24 beraberlik, 29 mağlubiyet), maç başına puan ortalaması ise 1,95. Bayern Münih ve Borussia dışında, en az 75 ve en fazla 300 resmi maça çıkmış hiçbir Alman teknik direktör bu ortalamayı geçemedi; hem de tarihin tamamında!

"Kaixo, eskerrik asko athleticzales oso pozik nago hemen egoteagatik", Terzic'in 7 Temmuz'daki resmi tanıtımında, tamamen dolu bir basın odasında yaptığı ilk açıklama buydu. Ardından kendisine üzerinde ismi ve 52 numarası bulunan bir forma takdim edildi; çünkü Bilbao tarihindeki 52. teknik direktör o. Baskçadan çevirisi ise şöyle: "Merhaba, çok teşekkürler Athleticzales, burada olduğum için çok mutluyum."

Görev süresi kısa süre önce 2030'a kadar onaylanan başkan Jon Uriarte, daha önce bunu "kulüp için çok önemli bir gün" olarak tanımlamıştı. Terzic'in, Ernesto Valverde'nin halefi için onun bir numaralı adayı olduğu söyleniyor. 62 yaşındaki Valverde, toplam üç dönem ve 500'den fazla resmi maçın ardından Athletic teknik direktörlüğü görevini bırakmıştı. Uriarte, Terzic için "Sizde harika futbol bilgisi ve dinamik bir potansiyel gördük. Ve her şeyden önce ilk günden itibaren, Athletic'teki gibi farklı ve motive edici bir meydan okumaya duyduğunuz heyecanı gördük" dedi.

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Bilbao son olarak felaket bir sezon geçirdi

Ancak bu anlaşmayı ayarlayan isim, Terzic'in yanında oturan Mikel Gonzalez'di. 38 yaşındaki Gonzalez, Bilbao'da profesyonel futboldan sorumlu genel müdür olarak görev yapıyor ve eski Dortmundluyla uzun süredir temas halindeydi. Bask ekibi geçen ekim ayında Şampiyonlar Ligi'nde BVB'ye 4-1 kaybettiğinde, Terzic de Başkan Uriarte ile ilk kez tanışmıştı. Gonzalez, Terzic'e Bilbao'yu "ve en iyi turnuvalarda oynayan büyük kulüpleri değil" tercih ettiği için teşekkür etti. Boşnak kökenli Alman'ın futbol felsefesinin kulübe mükemmel uyduğunu ve "insanların onunla güçlü bir bağ hissedeceğini" vurguladı.

Terzic'in gelişinin yeni bir heyecan yaratmasının temel nedeni, bir önceki sezondu. O sezon Bilbao için felaket geçti. 12. sıra, 2018'den bu yana en kötü derece anlamına gelirken, ilk düşme hattıyla arasında sezon sonunda yalnızca cılız üç puan vardı; Conference League bileti ise sadece altı puan uzaktaydı.

Bununla birlikte Bilbao, ligin en çok gol yiyen takımlarından biriydi ve etkisiz bir hücum performansı sergiledi: Sadece dört kulüp daha fazla gol yedi, sadece dört kulüp daha az gol attı. Copa del Rey yarı finalinde ise tüm hayal kırıklıklarının üstüne bir de yerel rakip San Sebastian'a yenildi. 2024'teki kupa zaferi ve Avrupa'da geçen iki yılın ardından, gelecek sezonda Bilbao için düzenli hafta içi maçları böylece sona erdi.

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Edin Terzic, "Luis Enrique'nin son celladı" olarak tanımlandı

Bu da Terzic'in işine yarayabilir; çünkü teknik adam, yakında takımında Unai Simon, Aymeric Laporte ve Nico Williams olmak üzere üç yeni dünya şampiyonunu karşılayacak. Kırmızı-beyazlı taraftarlar köklü bir değişim özlemi çekiyor ve umutlarını tamamen, İspanyol spor gazetesi Mundo Deportivo'nun Terzic için kullandığı "Luis Enrique'nin son celladı" ifadesine bağlamış durumda. Nedeni ne mi? Paris Saint-Germain'i Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında mağlup eden son teknik direktör oydu.

Terzic, fikirlerini hayata geçirmek için uzun yıllardır birlikte çalıştığı yardımcı antrenör Sebastian Geppert'in yanı sıra iki kişiyi daha ekibine kattı. 35 yaşındaki Bulgar Peter Gaydarov, son olarak U19 takımını çalıştırdığı Bayern Münih'ten beş yılın ardından koparıldı. Buna ek olarak mutlak bir kulüp efsanesi olan Oscar de Marcos da kadroya dahil oldu. Bilbao formasıyla 573 resmi maça çıkan 37 yaşındaki isim, kulüp tarihinin en fazla maça çıkan ikinci oyuncusu. Terzic, "Ondan bahsedilmeden üç cümle bile geçmiyordu. Oscar'ın bu kulüp için ne kadar önemli olduğunu öğrendiğimde, onunla birlikte çalışmalıyım dedim" ifadelerini kullandı.

Terzic, iki yıllık arasını yalnızca uzun süredir ihmal ettiği ailesiyle çok sayıda seyahat yaparak geçirmedi. Aynı zamanda çok farklı alanlardan birçok uzmanla da bir araya geldi. Örneğin veri analizine yardımcı olması amacıyla yapay zeka konusunda kendini geliştirdi.

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Edin Terzic, Jupp Heynckes ve Hansi Flick ile görüştü

Kulüp tarihinde Bilbao'yu çalıştıran kendisinden önceki tek Alman teknik direktör olan, şehirde iki döneminin (1992-1994 ve 2001-2003) ardından hâlâ "Don Jupp" olarak saygı gören usta isim Jupp Heynckes ile de temas kurdu. Terzic, Hansi Flick'i de Barselona'da ziyaret etti çünkü "Bundesliga'dan LaLiga'ya geçince onlar için nelerin değiştiğini öğrenmek istedim."

Flick ile yakın zamanda yeniden karşı karşıya gelecek. Terzic, sekiz gün içinde oynanacak üç lig maçıyla doğrudan başlayacak, ikinci haftada ise takım Barca deplasmanına gidecek. Açılışı San Mames'te Sevilla'ya karşı yapacaklar. O dönemde Bilbao'nun en büyük şehir festivali olan "Aste Nagusia" da düzenleniyor olacak. Terzic, resmi maçlardaki ilk sınavında galibiyet alırsa kutlamalar burada daha da büyük olabilir.