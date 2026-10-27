Paris Saint-Germain, Chelsea'nin Brezilyalı hücum oyuncusu Estevao Willian'ı ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katabileceğine giderek daha fazla inanıyor. Yaşanan çok sayıda sakatlığın ardından hücum hattına takviye arayan Fransız kulübünde, büyük beğeni toplayan genç oyuncunun transferi için girişimlere Luis Enrique'nin öncülük ettiği belirtiliyor.

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PSG hücum hattına takviye arıyor

Parc des Princes'de fiziksel sorunlar artmaya devam ederken PSG, kış transfer dönemi öncesinde yeni bir forvet için piyasayı aktif biçimde araştırıyor. Genç yetenekler Mika Godts ve Senny Mayulu, pazartesi günü Lyon karşısında öne çıkarak kulüplerinin Ligue 1'de zirveye yükselmesini sağlasa da teknik direktör Enrique, kadrosunun sınırlarının farkında.

Sezonun yoğun maç takvimiyle birlikte Khvicha Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele gibi kilit oyuncuların sakatlıkları, teknik direktörün hücum seçeneklerini ciddi ölçüde azalttı. Sezonun geri kalanı için büyük hedefleri olan PSG, oyuncu eksikliği yaşamayı göze alamıyor. Bu nedenle kulüp yönetimi ocak ayında yapılabilecek takviyeleri değerlendiriyor.

Enrique'nin hedefinde Chelsea'nin genç yıldızı var

Sezon ortasında yapılacak bir transfer arayışında, Chelsea'nin gelecek vadeden Brezilyalı genci Estevao belirgin bir hedef olarak öne çıktı. Temmuz 2025'te Palmeiras'tan Stamford Bridge'e gelen 19 yaşındaki oyuncu, ilk 11'de düzenli bir yer edinmekte zorlandı ve henüz hiçbir Premier League maçına ilk 11'de başlamadı.

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Foot01'e göre Enrique, genç hücum oyuncusunun özelliklerini çok beğeniyor. İspanyol teknik direktörün bu görüşünü sportif danışman Luis Campos da paylaşıyor. İki etkili ismin aynı fikirde olması, olası bir anlaşma açısından önemli bir avantaj olarak görülüyor. Enrique, Estevao'nun Fransa'da geçireceği kısa sürede performansını en üst düzeye çıkarıp gelişimini sağlayabileceğine inanıyor.

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Chelsea'nin şartları net

Transfer konusunda karşılıklı ilgi bulunsa da Premier League ekibi katı şartlar belirledi. TEAMtalkiki kulüp arasında görüşmelerin başladığını, Chelsea'nin kanat oyuncusunun sözleşmesi, maaşı ve forma süresi konusunda belirli şartlar talep ettiğini bildiriyor.

Londra kulübü, Güney Amerikalı oyuncunun Stamford Bridge'de uzun vadede parlak bir geleceği olduğuna inandığı için yalnızca satın alma opsiyonu içermeyen bir kiralık transfere onay vermek istiyor. Ayrıca PSG'nin oyuncunun maaşının tamamını karşılamasını bekliyor. Chelsea, Estevao'nun yeniden yedek kulübesinde kalarak gelişiminin sekteye uğramasını önlemek amacıyla, sahada geçirmesi gereken asgari süreye ulaşamaması hâlinde uygulanacak mali bir ceza maddesi ekletmek istiyor.

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Kritik bir kış transfer dönemi

Bu şartların ayrıntıları hâlâ müzakereye açık olsa da haberler, Chelsea'nin Brezilyalı oyuncunun bu kış Paris'e gitmesine prensipte onay verdiğini öne sürüyor. Anlaşmaya varılması iki taraf için de kazançlı olacak: Estevao üst düzey ligde değerli deneyim kazanırken PSG de şampiyonluk mücadelesi için ihtiyaç duyduğu kadro derinliğine kavuşacak.