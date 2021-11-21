Luis Enrique’nin adı, Ola Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından Manchester United ile anılıyordu. Ancak İspanyol menajer, bu söylentileri reddetti.

2021-22 sezonuna beklentilerin oldukça uzağında bir başlangıç yapan Manchester United, ilk 12 maçından beşini kaybetmişti. Son olarak alınan 4-1’lik ağır Watford mağlubiyeti ise bardağı taşıran son damla oldu.

Bu gelişmenin ardından Kırmızı Şeytanlar’ın yıldızı Cristiano Ronaldo’nun takımın başında İspanya Millî Takımı’nı çalıştıran Luis Enrique’yi görmek istediği öne sürülmüştü.

Neler söylendi?

2018’den beri İspanya’yı çalıştıran Enrique, Manchester United iddialarını kısa süre içerisinde reddetti.

La Sexta’ya konuşan Enrique, United ihtimalinin sorulması üzerine şakayla karışık bir şekilde: “Bugün 1 Nisan mı?” dedi.

Ayrıca 51 yaşındaki teknik adam, United gibi büyük bir kulübün başına geçmek isteyip istemediğinin sorulması üzerine ise yine şaka yollu bir cevap verdi: “Zaten 5,000 oyuncuya sahip olan İspanya’nın en büyük takımını çalıştırıyorum.”

Manchester United’da diğer adaylar kimler?

Kırmızı Şeytanlar’ın adı, Real Madrid’in eski patronu Zinedine Zidane’ın yanı sıra Ajax’ı çalıştıran Erik Ten Hag ve Leicester’ın menajeri Brendan Rodgers ile de anılıyor.

Ancak Rodgers, 3-0’lık Chelsea mağlubiyetinden sonra düzenlediği basın toplantısından sonra adının United’la anılmasının Leicester’ı etkilemediğini açıklamıştı:

“Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Geçtiğimiz hafta böyle bir durumun olmadığını belirtmiştim ve bu konu hakkında oyuncularımla da konuştum.”