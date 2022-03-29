Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden İspanya'da teknik direktör Luis Enrique, geleceğine ilişkin bir açıklama yaptı.

Son günlerde artan Manchester United'ın başına geçeceği yönündeki iddiaları değerlendiren İspanyol teknik direktör Katar'da milli takımın başında olacağını tekrarladı.

Ne söylendi?

Pazartesi günü söylentileri değerlendiren başarılı çalıştırıcı, ülkesini Katar'da temsil etmeyi sabırsızlıkla beklediğini tekrarladı:

"Katar'da İspanya ile birlikte olacağım ve sonrasında neler olacağını göreceğiz. Buna dair nasıl bir şüphe olduğunu anlamıyorum. Daha fazla ne kadar tekrarlamam gerekiyor? Ülkemi Katar'da temsil etmek kadar heyecanlandığım başka bir şey yok"

Öte yandan İspanya Mili Takımı'nın genç oyuncusu Pedri de Luis Enrique'nin önemine vurgu yaptı:

"Luis bu grup için pek çok şey ifade ediyor ve her şeyin düzenli olmasını sağlıyor. Bize çok yardımcı oluyor ve umarım milli takımın iyiliği için uzun bir süre burada kalır"

United ne yapacak?

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Manchester United'ın listesinde Luis Enrique'nin de olduğu söyleniyor. PSG'den Mauricio Pochettino ve Ajax'Tan Erik ten Hag da United'ın görüştüğü diğer adaylar gibi görünüyor.

Luis Enrique her ne kadar Dünya Kupası'nda takımının başında olacağını açıklasa da Manchester United'ın Dünya Kupası'nın sonuna dek Ralf Rangnick ile çalışıp, sonrasında takımı Enrique'ye emanet etme ihtimali de bulunuyor.

Daha fazla okuma