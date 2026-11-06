Paris Saint-Germain, sağ bek Achraf Hakimi'nin yaklaşan millî araya kadar dinlendirileceğini ve hafta sonu Troyes karşısında forma giymeyeceğini açıkladı. Teknik direktör Luis Enrique, yoğun lig fikstüründe kadroyu zinde tutmak için kilit oyuncuları dönüşümlü oynatma uygulamasını sürdürüyor.

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Hakimi'ye maçlardan uzak kalıp dinlenmesi için süre tanındı

Kadrosunda rotasyona gitmesiyle tanınan Enrique, ilk 11'iyle ilgili bir karar daha aldı. İspanyol teknik direktör, takımın önemli sağ beki Hakimi'yi dinlendirmeyi tercih etti.

Faslı millî futbolcu, bir sonraki millî maç arasının başlangıcına kadar kulüp maçlarında görev almayacak. Bu nedenle PSG'nin cumartesi günü Troyes ile oynayacağı Ligue 1 karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Bu sezon takımın kilit isimlerinden biri olan Hakimi, ligde sekiz maça çıkıp üç gol attı. Ancak Enrique, uzun süreli yorgunluğun önüne geçmek için oyuncunun maç yükünü dikkatle yönetmek istiyor.

Kulüpten Hakimi'nin yokluğuna ilişkin resmî açıklama

Faslı savunmacıyı kadro dışında bırakma kararını teknik direktör tek başına almadı. Kulübün tüm sportif yönetiminin üzerinde uzlaştığı bu karar, yıldız oyuncuyu korumak için planlandı.

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PSG, durumu netleştirmek ve oyuncunun maç kadrosunda aniden yer almamasıyla ilgili istenmeyen spekülasyonları önlemek için resmî bir açıklama yayımladı.

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Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Teknik direktör ve sportif yönetimle varılan mutabakat doğrultusunda Achraf Hakimi, millî maç arasının başlangıcına kadar dinlenecek."

Enrique, Hakimi'nin yerine oynayabilecek isimleri değerlendiriyor

Hakimi'nin hafta sonu oynanacak karşılaşmada kesin olarak forma giyemeyecek olması nedeniyle Enrique'nin savunmanın sağında geçici bir çözüm bulması gerekiyor. Teknik direktörün bu görev için değerlendirebileceği birkaç seçenek var.

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Warren Zaire-Emery'den Troyes karşısında sağ bekte görev yapması istenebilir. Bu sezon ligde dokuz maça çıkan çok yönlü orta saha oyuncusu, savunmadaki bir göreve uyum sağlayabilecek taktik anlayışa sahip.

Enrique, alternatif olarak kulübün altyapısına yönelebilir. Şimdiye kadar Ligue 1'de bir maça çıkan ve yeteneğiyle dikkat çeken 17 yaşındaki David Boly de maça ilk 11'de başlama adayları arasında.

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Yaklaşan maçlar ve millî takıma dönüş takvimi

PSG, cumartesi günü yıldız sağ beki olmadan Troyes karşısında üç puan almaya çalışacak. Paris ekibi, ligdeki iyi formunu sürdürmek ve çıkışını devam ettirmek istiyor.

Hafta sonundaki maçın ardından liglere millî maçlar için ara verilecek. Hakimi'nin kadroya seçilmesi hâlinde Fas millî takımının yaklaşan maçları için takıma katılması bekleniyor.