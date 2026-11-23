Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Fransız ekibinin hücum hattındaki eksikler nedeniyle Ousmane Dembele'nin Şampiyonlar Ligi grup aşamasının beşinci haftasında çarşamba günü oynanacak Roma maçında ilk 11'de forma giyip giymeyeceğine dair kararını verdi.

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Katalan gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre Dembele, 20 Ekim'deki Barcelona maçında sakatlanmasının ardından ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmaya aday. Bu tarihten bu yana forma giyemeyen oyuncu, Fransa Ligi'nde son oynanan Nice maçında yedek olarak sahalara geri dönmüştü.

Fransız kanat oyuncusu, geçen cumartesi Paris Saint-Germain'in 3-2 kazandığı Nice maçında 61. dakikada oyuna girdi. Bu, Barcelona karşısında yaşadığı arka adale sakatlığının ardından tam olarak hazır hale gelmeye yaklaştığı konusunda teknik ekibe olumlu bir sinyal verdi.

Dembele, Paris Saint-Germain'in 4-2 kazandığı Barcelona maçında sakatlanarak 20. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. O günden bu yana ilk 11'de yer alamayan oyuncu, Nice karşısında forma giyerek dönüş sürecine başladı.

Dembele'nin dönüş ihtimali, Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue'nin sezon sonuna kadar forma giyemeyeceklerinin kesinleşmesiyle iki ağır darbe alan Luis Enrique için önemli bir zamanlamaya denk geliyor . İki oyuncu da ön çapraz bağ yırtığı yaşadı.

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Gürcü kanat oyuncusu da Barcelona maçında sakatlanmış, Doue ise geçen cumartesi onun ardından sakatlık listesine girmişti. Böylece kısa süre içinde en önemli iki hücum oyuncusunu kaybeden Paris Saint-Germain'de İspanyol teknik adam, ön hattaki tercihlerini yeniden düzenlemek zorunda kalıyor.

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Bu eksikler göz önüne alındığında Dembele'nin Roma karşısında ilk 11'e dönmesi, hücumdaki boşluğu doldurmak adına önemli bir adım olarak görünüyor. Merakla beklenen Avrupa maçında ön hatta onun yanında oynamaya en yakın isimler Senny Mayulu ve Maghnes Akliouche.

Öte yandan eski Barcelona oyuncusu Ferran Torres, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki son üç maçında ilk 11'de yer almadığı için Roma karşısında ilk 11'in güçlü adayları arasında görünmüyor.

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Torres, Paris Saint-Germain'in 4-2 kazandığı Manchester City maçında yalnızca 14 dakika forma giydi. Ardından Barcelona karşısında 20. dakikada Dembele'nin yerine oyuna girerek 70 dakika sahada kaldı, 6-0'lık Villarreal galibiyetinde ise 30 dakika oynadı.

Bu veriler, teknik ekibin Kvaratskhelia ile Doue'nin yokluğunu telafi etmek ve Şampiyonlar Ligi serüveninin önemli bir döneminde takımın hücum gücünü korumak amacıyla Roma maçında Dembele'ye daha fazla güvenmeye yöneldiğini gösteriyor.

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Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında 4 maçta topladığı 12 puanla, yani kusursuz bir performansla zirvede bulunuyor. Fransız ekibi, kıtanın bu turnuvasının son iki sezonunda da şampiyonluğa ulaştı.