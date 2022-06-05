İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü, kalecilerinin geriden oyun kurulumuna yardımcı olmalarını arzuladığını söyledi.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın en önemli favorilerinden biri olarak gösterilen İspanya Milli Takımı'nda teknik direktör Luis Enrique, çok tartışılan David De Gea kararına açıklık getirdi.

İspanya'nın Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar için De Gea'yı kadroya almayan Luis Enrique, bu kararı teknik nedenlerden ötürü aldığını ifade etti.

İspanya'nın Portekiz, Çekya ve İsviçre ile oynayacağı maçlar öncesinde kadroya üç kaleci davet eden ve tercihini Athletic Bilbao'dan Unai Simon, Brentford'dan David Raya ve Brighton'dan Robert Sanchez'den yana kullanan 52 yaşındaki teknik direktör, bir süredir milli takımın 1 numarası olan Unai Simon'un son dönemde kendisini geliştirdiğini söyledi.

Ne söylendi?

Kadroya üç kaleci davet etmeyi sürdüreceğini belirten Enrique, her üç isimden de memnun olduğunu ve bu üçlü arasından kim oynarsa oynasın sorun yaşamayacaklarını söyledi. David De Gea'nın kadroda yer almamasına da değinen Enrique, 2014'ten bu yana 45 milli maçta forma giyen Manchester United'ın kalecisinin eksik yanlarına vurgu yaptı:

"Unai bazı ilginç performanslar ortaya koydu. Bir kaleci geriden oyun kurulumuna yardım etmeli ve geride elde edilecek sayısal üstünlüğün bir parçası olmalı. Ayrıca hava toplarında da iyi olmaları gerekiyor. Bana huzur ve sakinlik veren bir kaleciye ihtiyacım var. Bu onların hata yapmayacağı anlamına gelmiyor.

Hatalar futbolun bir parçası ama geriden oyun kurarken onları sürekli aktif görmek benim çok hoşuma gidiyor"

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