Yalnızca Luis Enrique'nin cesaret edebileceği bir kararla İspanyol teknik direktör, Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava karşısında Paris Saint-Germain'in kadrosunda büyük bir sürprize imza atarak takımın en önemli yıldızlarından dördünü aynı anda yedek kulübesine gönderdi. Kimilerinin risk, kimilerinin ise aşırı güven olarak nitelendirdiği bir başlangıçtı bu.

Avrupa şampiyonunun kadrosunda devrim

Paris ekibinin açıkladığı resmi kadro, çok sayıda sürprizi ortaya koydu. Enrique, maça beklentilerin tamamen aksine bir kadroyla başlamaya karar verdi.

Hviça Kvaratshelia, Doué, kaptan Marquinhos ve João Neves, taraftarları şaşırtan bir kararla maça yedek kulübesinde başlıyor. Yerlerini genç ve yeni isimlere bıraktılar.

İspanyol teknik direktör, Ousmane Dembélé'nin yanında hücumu yönetmesi için Ferran Torres'e, hücum orta sahada genç yetenek Dro Fernández'e ve savunmanın göbeğinde yeni transfer Illia Zabarnyi'ye fırsat verdi.

Paris Saint-Germain'in resmi kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Matvey Safonov.

Savunma: Nuno Mendes - Willian Pacho - Illia Zabarnyi - Achraf Hakimi.

Orta saha: Fabián Ruiz - Vitinha - Dro Fernández - Magnes Akliouche.

Hücum: Ferran Torres - Ousmane Dembélé.

Kulübede ise Kvara ve Doué liderliğinde bir yıldızlar ordusu yer alıyor. Bu, Enrique'nin Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki yolculuğunun başında takımda rotasyon yapacağına ve herkese fırsat vereceğine dair açık bir mesaj niteliğinde.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

