Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in bu yaz transfer döneminde ilgilendiği isimler listesine, Kolombiyalı Luis Diaz ve Fransız Ousmane Dembele'nin ardından yeni bir kanat oyuncusu daha eklendi. Ancak bu kez hedef Manchester City'den.

İngiliz "talkSPORT" radyosu, Al Hilal'in bu yaz transfer döneminde Manchester City'nin İngiliz kanat oyuncusu Jack Grealish'i kadrosuna katmak istediğini belirtti.

Grealish, geçtiğimiz sezon Everton'a yaptığı kiralık dönemin sona ermesinin ardından mavili takıma geri döndü. Everton formasıyla İngiltere Premier Lig'de çıktığı 20 maçta 6 gol atıp 2 asist yapmıştı.

Radyo, Everton'ın Grealish'i yeniden kadrosuna katmak istediğini, ancak yine kiralık olarak, bunu ise oyuncuyu tamamen satmak isteyen Manchester City'nin reddettiğini aktardı. Bu durum Al Hilal'in konumunu güçlendiriyor.

Al Hilal'in durumu ise bizzat Grealish nedeniyle karmaşık olmaya devam ediyor. 30 yaşındaki oyuncu önümüzdeki sezon İngiltere Premier Lig'de kalmak istiyor; ancak "Lider", ona vergiden muaf tatmin edici bir maaşla cazip bir teklif sunabilir.

Hatırlatmak gerekirse Al Hilal, basın raporlarına göre West Ham United'dan Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'i yaklaşık 80 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Ancak kulüp, Dembele ve Luis Diaz gibi başka kanat oyuncularını da bünyesine katmak istiyor.