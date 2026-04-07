Luis Díaz: Real Madrid maçından hem sevinç hem de hüzün karışımı bir duygu ile ayrılıyoruz

Bayern Münih'in Kolombiyalı kanat oyuncusu Luis Díaz, takımının Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile oynayacağı rövanş maçında tam konsantrasyonunu koruması gerektiğini vurguladı.

Bayern Münih, Salı akşamı Real Madrid'in evi Santiago Bernabéu Stadyumu'nda 2-1 galip gelerek, Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselme yolunda önemli bir adım attı.

Bayern Münih'in gollerini 41. ve 46. dakikalarda Luis Díaz ve Harry Kane attı, Real Madrid'in tek golünü ise 74. dakikada Kylian Mbappé kaydetti.

İkinci maç, önümüzdeki Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak ve bu maçın galibi, Paris Saint-Germain ile Liverpool arasındaki maçın galibi ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşacak.

Luis Díaz, "Movistar" kanalına verdiği demeçte şunları söyledi: "Zor bir maçtı. Real Madrid, özellikle kendi sahasında güçlü bir takım. İyi bir oyun planı hazırladık ve bunu, özellikle ilk yarıda mükemmel bir şekilde uyguladık."

"Her iki takım için de birçok gol fırsatı oldu. Eğer fırsatlarımızdan birini değerlendirmiş olsaydık, eve daha rahat bir şekilde dönebilirdik. Önümüzdeki hafta olacaklara tam olarak odaklanmalı ve hazır olmalıyız" diye ekledi.

"Bu, umduğumuz sonuçtu, ancak sevinç ve üzüntünün karışımı bir duyguyla ayrılıyoruz, çünkü en az bir gol daha atabilirdik. Maçı lehimize bitirebilecek fırsatlar yakaladık. Şimdi hatalarımızı gözden geçirip düzeltmeliyiz."

