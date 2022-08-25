Luis Diaz, Liverpool için 'daha iyisini' yapmaları gerektiğini ve Salah ile aralarında özel bir bağ olduğunu söyledi

Luis Diaz, Liverpool'un 2-1'lik Manchester United mağlubiyeti ve Salah ile aralarındaki ilişki hakkında açıklamalarda bulundu.

Luis Diaz, Sky Sports’a verdiği röportajda, Liverpool için daha iyisini yapmaları gerektiğini bildiklerini ve Mohamed Salah ile arasında özel bir bağ olduğunu söyledi.

Diaz, Liverpool için ne söyledi?

Diaz, Liverpool’un Manchester United’a 2-1 mağlup olması hakkında “Zor bir maç olacağını önceden biliyorduk. Biraz zor bir başlangıç oldu. Bu sezon için istediğimiz başlangıç bu değil. Oynadığımız her maçtan üç puan kazanmak için yola çıkan bir kulübüz. Kesinlikle hepimiz daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz.” açıklamasını yaptı.

Liverpool'un yeni sezondaki ilk üç maçında da Diaz'ın ve Salah'ın golü bulunuyor.

Şu an Premier Lig'de 2 puanla 16. sırada bulunan Liverpool, buna karşın henüz hiç galibiyet alamadı.

Diaz, Salah hakkında ne söyledi?

Diaz, Liverpool'a geldiğin beri Premier Lig'e sorunsuz bir geçiş yaptı, bunun en büyük sebeplerinden biri ise takım arkadaşıyla arasında oluşan güzel bağ.

Diaz, verdiği demeçte Salah için: "Takımdaki konumumu Mo ile paylaşabilmek benim için muazzam. Onu yıllar boyunca televizyonda pek çok turnuvada gördüm ve onunla bu deneyimleri paylaşabileceğim, aynı formayı giyebileceğim bu konuma geldiğim için kendimle gurur duyuyorum. Onunla takım arkadaşı olmak, bu gerçekten özel bir şey." şeklinde konuştu.

Sözlerine "Her gün onun gibi oyuncularla birlikte oynamak, sadece futbolcu olarak değil, insan olarak da gelişmenize yardımcı oluyor. O harika bir adam ve onunla benim aramda ve tüm oyuncular arasında çok özel bir bağ var." şeklinde devam etti.

Üç Fotoğrafla Hikâye

Getty Images

Getty Images

Getty

Liverpool ve Diaz için sırada ne var?

Cumartesi günü oynanacak olan Bournemouth maçı, bu sezon ilk galibiyetlerini almak için Diaz'a ve aslında bütün Liverpool'a mükemmel bir fırsat sunuyor.