Vücudun ihtiyaç duyduğunu bir şekilde aldığını Vincent Kompany kısa süre önce bizzat yaşadı. Bayern Münih teknik direktörü geçen hafta "oldukça ağır bir virüs" kapmış, "elbette vücudumu dinlemedim ve sonunda vücudum, 'Artık dur bakalım, delikanlı!' dedi." Bunun sonucunda Kompany, başka bir şeye gücü yetmediği için Münih ekibinin RB Leipzig'i 6-1 yendiği maçı büyük ölçüde oturarak yönetti ve FC Arsenal ile oynanan 2-2'lik maça kadar sonraki günlerini evde geçirdi.

Gelelim Luis Diaz'a: Hücum oyuncusunun vücudu da üç gol attığı, bir gole doğrudan asist yaptığı ve bir golün hazırlık sürecini başlattığı Leipzig karşısındaki 6-1'lik maçta, sahadaki açık ara en iyi oyuncu olmasına rağmen, onu görünüşe göre uyarmıştı.

Çünkü Diaz'ın kas sorunları nedeniyle oyundan alınması gerekiyordu ancak Bayern oyuncu değişikliği hakkını çoktan doldurduğu için sahada kalmıştı. "Bir şey olmuş olabileceğinden biraz korktuk. Salı günü antrenman yapabilmesi aslında bizim için şanstı ama yüzde 100 hazır değildi" diyen Kompany, bunu çarşamba günü Arsenal maçı öncesinde açıklamıştı.

Luis Diaz, Bayern Münih'te ne kadar süre forma giyemeyecek?

Buna rağmen Diaz, Münih ekibi 2-1 öndeyken 68. dakikada oyuna alındı. İlk olarak David Raya'nın kurtardığı iyi bir fırsat yakaladı, ancak sonrasında topa yalnızca bir kez daha dokundu ve 90. dakikada bir sprintin ardından acıyla yüzünü buruşturarak yere yığıldı. Teşhis, çoğu zaman fiziksel aşırı yüklenme sonucu ortaya çıkan kas demeti yırtığıydı. Artık dur bakalım, delikanlı!

Gelecek maçlar SCF Bundesliga 12:30 FCB

Devam etmeden önce bir kez daha özetleyelim: Diaz, bir sorun yaşanabileceğinden korkulduğu için Leipzig karşısında oyundan alınmalıydı ama maçı tamamlamak zorunda kaldı. Ardından düzgün antrenman yapamadığı için Arsenal karşısında aslında oynamaması gerekiyordu. Buna rağmen oyuna alındı ve oldukça ciddi bir sakatlık yaşadı.

Diaz'ın şimdi dört ila altı hafta boyunca Bayern'in kadrosunda yer alamaması bekleniyor. 9 Kasım'da başlayacak millî takım arasına kadar yalnızca hafta içi maçlarının da oynanacağı dört ila altı hafta. Bu dönemde SC Freiburg ve Borussia Dortmund'a karşı önemli Bundesliga maçları, Magdeburg'a karşı kupa maçı ve Atletico Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi maçı da var.

Bayern kadrosunda doğrudan alternatifi bulunmayan tek oyuncu olmadan dört ila altı hafta! Göz göre göre gelen en kötü senaryo mu?

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Bayern neden Luis Diaz'a bir alternatif transfer etmedi?

Aslında rekor şampiyonun kadro planlamasından sorumlu isimleri, yazın neredeyse hiç sakatlanmayan Kolombiyalıya bir alternatif transfer etmeyi ciddi biçimde düşünmüştü. Hatta Antony Gordon'ı transfer dönemi için bir numaralı hedefleri olan, farklı mevkilerde oynayabilen bir sol kanat oyuncusu olarak belirlemişlerdi. Ancak İngiliz oyuncu sonunda 80 milyon euro bonservis bedeliyle Newcastle United'dan FC Barcelona'ya transfer oldu. Sportif işlerden sorumlu yönetici Max Eberl, transfer yarışından çekilmelerini "Bir noktada fazla pahalı hâle geldi" sözleriyle açıklamıştı.

Bayern bunun yerine sonunda, esas olarak hücumun merkezindeki pozisyonlarda öne çıkan ancak Gordon gibi farklı mevkilerde de oynayabilen Ismael Saibari'yi transfer etti. Diaz'ın alternatifi olma rolü ise 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Arijon Ibrahimovic'e vadedildi. Heidenheim'daki başarılı kiralık döneminin ardından Bayern'de rotasyon oyuncusu olarak düşünülen Ibrahimovic, buna rağmen son anda FC Augsburg'a kiralandı.

Bu durum o dönemde yalnızca Ibrahimovic ile menajeri Roman Rummenigge'yi değil, Luis Diaz'ı bile şaşırtmıştı. Diaz, eylülde Sky/RTL röportajında, "Elbette her zaman oynamak istiyorum. Ama benim pozisyonumda yardımcı olabilecek biri varsa hoş gelir. İşler iyi gitmediğinde bunun çok yardımı olur. O zaman takım arkadaşın sana yardım etmek için oradadır ve böylece dönüşümlü oynarsınız. Bu çok önemli. Hoşuma giderdi. Ama olmadı. Bu hâlimizle de iyiyiz" demişti. Bu açıklamadan birkaç gün sonra millî takım teknik direktörü ve Bayern, Dünya Kupası'nın da yer aldığı geçen sezonun yorgunluğunu atabilmesi için ona iki haftalık özel izin verdi.

Diaz, Dünya Kupası'nın ardından performansında ve gol sayısında kısa süreli bir düşüş yaşamış, bundan daha yeni çıkmıştı. Şimdi ise bu sakatlık geldi. Bu arada bu, FC Liverpool'da oynadığı 2022/2023 sezonunda geçirdiği ve onu neredeyse yarım yıl sahalardan uzak tutan ağır diz sakatlığından bu yana yaşadığı ilk sakatlık.

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Alphonso Davies için şimdi yeniden "başlangıca dönüş" söz konusu olabilir

Diaz'ın yokluğu Bayern için iki açıdan da olumsuz bir zamana denk geliyor. Hücum hattında zaten sakatlık sorunları var: Kas lifi yırtığı geçiren Jamal Musiala henüz dönüş antrenmanlarını sürdürüyor. Serge Gnabry ise Arsenal karşısında iyi bir performans sergilese de uzun süren adduktor sakatlığının ardından hâlâ yüzde 100 hazır değil.

Lennart Karl da haziranda geçirdiği ve Gnabry gibi Dünya Kupası'nı kaçırmasına neden olan kas demeti yırtığının ardından hâlâ eski formunu arıyor. Musiala'nın yokluğuna, Michael Olise'nin cezasına ve Luis Diaz'ın ilk 11'de başlatılmamasına rağmen Arsenal karşısında maça yine yedek kulübesinde başladı. Onun yerine farklı mevkilerde oynayabilen Gnabry sağ kanatta görev yaptı, sol bek Alphonso Davies ise Diaz'ın yerine oynadı.

İkisi de iyi performans sergiledi. Kompany, MLS'den Münih'e transfer olduktan sonra sol beke dönüştürülen Davies'in yazın da hücum için bir seçenek olarak düşünüldüğünü maçın ardından açıkladı. Kompany, "Savunmada yeterli oyuncumuz var ve Phonzy'yi kanatlarda da her zaman kullanabileceğimizi biliyoruz" dedi.

A planı Luis Diaz, B planı da yazın yapılan bir transfer idiyse Davies görünüşe göre C planı. Bu plan şimdilik en azından işliyor gibi görünüyor. Ancak Kanadalı oyuncu da yakın geçmişte tekrar tekrar sakatlıklarla uğraştı ve bu nedenle güvenilirlik konusunda henüz kendini kanıtlamış değil.

Bayern gelecek yaz yeni bir sol kanat oyuncusu alacak mı?

Saibari de bu sezon oyuna sonradan girdiği iki maçta sol kanatta oynadı. Gnabry ise zaten her yerde oynayabiliyor.

Dolayısıyla Bayern, Luis Diaz'ın yokluğunda geçecek bir ayı genel olarak telafi edebilmeli. Ancak artık başka bir sorun yaşanmamalı. Aksi takdirde, ikinci takımın 1860 Münih'i 4-2 yendiği şehir derbisinde son olarak kahraman olan 19 yaşındaki Tim Binder gibi bir oyuncunun amatör takımdan kalıcı olarak A takıma yükseltilmesi gerekebilir. Binder, Gunners karşısında ilk kez A takım kadrosunda yer aldı.

Bayern'in gelecek yaz kadrosundaki hücumun sol tarafına ilişkin dengesizliği gidermek istediği belirtiliyor. Sky'a göre RB Leipzig'den Antonio Nusa gündemde.



