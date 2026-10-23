Vücudun ihtiyacı olanı alacağını Vincent Kompany kısa süre önce bizzat yaşadı. Bayern Münih teknik direktörü geçen hafta "epey ağır bir virüs" kapmış, "elbette vücudumu dinlemedim ve sonunda vücudum bana 'Artık dur, evlat!' dedi." Bunun sonucunda Kompany, Münih ekibinin RB Leipzig'i 6-1 yendiği maçta başka bir şey yapamayacak kadar güçsüz olduğu için büyük ölçüde oturarak takımını yönetti ve sonraki günleri Arsenal ile 2-2 berabere kaldıkları maça kadar evinde geçirdi.

Kompany'nin cuma öğleden sonra Bayern Münih'in Säbener Straße'deki tesislerinde yapılan antrenmanın ardından yere yığıldığı ve olay yerine helikopter sevk edildiği bildiriliyor. Bayern Münih henüz açıklama yapmadı; olayın Kompany'nin önceki hastalığıyla bağlantılı olup olmadığı belirsiz.

Gelelim Luis Diaz'a: Hücum oyuncusunun üç gol, bir doğrudan asist ve bir golün hazırlığındaki katkısıyla sahanın en iyi oyuncusu olduğu Leipzig karşısındaki 6-1'lik maç sırasında vücudu da görünüşe göre ona uyarı vermişti.

Diaz'ın kas sorunları nedeniyle oyundan alınması gerekiyordu ancak Bayern oyuncu değiştirme hakkını çoktan doldurduğu için sahada kalmıştı. "Bir şey olmasından biraz korktuk. Aslında şanslıydık; salı günü antrenman yaptı ama yüzde 100 değildi" diyen Kompany, durumu çarşamba günü Arsenal maçı öncesinde anlatmıştı.

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Luis Diaz, Bayern Münih'ten ne kadar süre uzak kalacak?

Buna rağmen Diaz, Bayern Münih 2-1 öndeyken 68. dakikada oyuna alınmıştı. İlk olarak David Raya'nın kurtardığı bir pozisyonda iyi bir fırsat yakaladı, ancak sonrasında topla yalnızca bir kez daha buluştu ve 90. dakikada bir sprintin ardından acı içinde yüzünü buruşturarak yere yığıldı. Teşhis, çoğu zaman fiziksel aşırı yüklenme sonucu ortaya çıkan bir sakatlık olan kas demeti yırtığıydı. Artık dur, evlat!

Devam etmeden önce bir kez daha özetleyelim: Bir şey olabileceğinden endişe edildiği için Diaz'ın Leipzig maçında oyundan alınması gerekiyordu, ancak maçı tamamlamak zorunda kaldı. Ardından düzgün antrenman yapamadığı için aslında Arsenal'e karşı oynamaması gerekiyordu, fakat oyuna alındı ve ciddi sayılabilecek bir sakatlık yaşadı.

Diaz'ın şimdi dört ila altı hafta boyunca Bayern Münih'ten uzak kalması bekleniyor. 9 Kasım'da başlayacak millî takım arasına kadar yalnızca hafta içi maçlarıyla yoğunlaşan haftaların yer aldığı dört ila altı hafta: Bu dönemde SC Freiburg ve Borussia Dortmund'a karşı önemli Bundesliga maçları, Magdeburg'a karşı kupa maçı ve Atletico Madrid ile Şampiyonlar Ligi karşılaşması da var.

Bayern Münih kadrosunda doğrudan alternatifi bulunmayan tek oyuncudan dört ila altı hafta yoksun kalacak! Göz göre göre gelen en kötü senaryo mu?

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Bayern Münih neden Luis Diaz'a bir alternatif transfer etmedi?

Aslında Bayern Münih'in kadro planlamasından sorumlu yöneticileri, neredeyse hiç sakatlanmayan Kolombiyalı oyuncuya bir alternatif transfer etmeyi yazın ciddi biçimde değerlendirmişti. Hatta Antony Gordon'ı transfer dönemi için bir numaralı hedefleri olan, farklı pozisyonlarda oynayabilen bir sol kanat oyuncusu olarak belirlemişlerdi; ancak İngiliz futbolcu sonunda 80 milyon avro bonservis bedeliyle Newcastle United'dan Barcelona'ya transfer oldu. Sportif işlerden sorumlu yönetici Max Eberl, transfer yarışından çekilmelerini "Bir noktadan sonra çok pahalıya geldi" sözleriyle açıkladı.

Bayern Münih bunun yerine, güçlü yönleri özellikle hücumun merkezindeki pozisyonlarda ortaya çıkan ancak Gordon gibi farklı mevkilerde de oynayabilen Ismael Saibari'yi transfer etti. Diaz'ın alternatifi olma rolü sonunda 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Arijon Ibrahimovic'e vaat edildi. Heidenheim'daki başarılı kiralık döneminin ardından Bayern Münih'te rotasyon oyuncusu olarak planlanan Ibrahimovic, son anda yine de Augsburg'a kiralandı.

Bu karar o dönemde yalnızca Ibrahimovic'i ve menajeri Roman Rummenigge'yi değil, Luis Diaz'ı bile şaşırtmıştı. Diaz, eylül ayında Sky/RTL ile yaptığı röportajda "Elbette her zaman oynamak isterim. Ama benim pozisyonumda yardımcı olabilecek biri varsa hoş gelir. İşler iyi gitmediğinde bunun çok yardımı olur. O zaman takım arkadaşın sana yardım etmek için oradadır ve böylece birbirinizin yerini alırsınız. Bu çok önemli. Benim hoşuma giderdi. Ama olmadı. Bu hâlimizle de iyiyiz" demişti. Bu açıklamadan birkaç gün sonra millî takım teknik direktörü ve Bayern Münih, Dünya Kupası'nı da kapsayan geçen sezonun yorgunluğunu atabilmesi için ona iki haftalık özel izin verdi.

Diaz, Dünya Kupası'nın ardından performansında ve gol sayısında küçük bir düşüş yaşamış, tam da bu dönemden çıkmayı başarmıştı. Şimdi ise bu sakatlık geldi. Bu, Liverpool'da oynadığı 2022/2023 sezonunda onu neredeyse yarım yıl sahalardan uzak tutan ağır diz sakatlığından bu yana yaşadığı ilk sakatlık.

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Alphonso Davies için şimdi yeniden eski rolüne dönüş söz konusu olabilir

Diaz'ın yokluğu Bayern Münih için iki açıdan da talihsiz: Hücum hattının zaten sakatlıklarla uğraştığı bir döneme denk geliyor. Jamal Musiala, kas lifi yırtığının ardından hâlâ yeniden form tutmaya yönelik antrenmanlarını sürdürüyor. Serge Gnabry ise Arsenal karşısında iyi bir performans sergilese de inatçı bir adduktör sakatlığından sonra henüz yüzde 100 hazır değil.

Lennart Karl da haziran ayında yaşadığı ve Gnabry gibi Dünya Kupası'nı kaçırmasına neden olan kas demeti yırtığının ardından hâlâ formunu arıyor. Musiala'nın yokluğuna, Michael Olise'nin cezasına ve Luis Diaz'ın ilk 11'de başlatılmamasına rağmen Arsenal karşısında maça yine de yedek kulübesinde başladı. Onun yerine, farklı mevkilerde oynayabilen Gnabry sağ kanatta görev yaptı; sol bek Alphonso Davies ise Diaz'ın yerini aldı.

İkisi de iyi bir performans sergiledi. Kompany maçın ardından, MLS'den Münih'e transfer olduktan sonra sol bek olarak oynamaya başlayan Davies'in yaz aylarından itibaren hücum için de bir seçenek olarak planlandığını açıkladı. Kompany, "Savunmada yeterli oyuncumuz var ve Phonzy'yi her zaman kanatlarda da kullanabileceğimizi biliyoruz" dedi.

A planı Luis Diaz, B planı yazın transfer edilecek bir oyuncuysa Davies görünüşe göre C planı. Kanadalı oyuncu son dönemde defalarca sakatlıklarla uğraştığı ve bu nedenle güvenilirliği konusunda hâlâ kendini kanıtlaması gerektiği hâlde, bu plan en azından şimdilik işe yarıyor gibi görünüyor.

Bayern Münih gelecek yaz yeni bir sol kanat oyuncusu transfer edecek mi?

Saibari de bu sezon oyuna sonradan girdiği iki maçta sol kanatta oynadı. Gnabry ise zaten her mevkide görev yapabiliyor.

Dolayısıyla Bayern Münih'in, Luis Diaz olmadan geçireceği bir ayı genel olarak telafi edebilmesi gerekiyor. Ancak başka pek bir aksilik yaşanmamalı; aksi hâlde, ikinci takımın 1860 Münih'i 4-2 yendiği son şehir derbisinde kahramanlaşan 19 yaşındaki Tim Binder gibi bir oyuncunun amatör takımdan kalıcı olarak A takıma alınması gerekebilir. Binder, Arsenal'e karşı ilk kez A takım kadrosunda yer aldı.

Bayern Münih'in gelecek yaz kadrosunun sol hücum kanadındaki dengesizliği gidermek istediği belirtiliyor. Sky'a göre RB Leipzig'den Antonio Nusa gündemde.



