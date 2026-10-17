Almanya'nın şampiyonluk rekortmeni, Bundesliga'nın önemli maçında şaşırtıcı derecede zayıf bir performans sergileyen RB Leipzig'i 6-1 (3-0) yenerek galibiyeti fazlasıyla hak etti. Augsburg (2-2) ve Stavanger'deki (3-3) hayal kırıklıklarının ardından etkileyici bir telafiye imza attı.

Son dönemde zaman zaman eleştirilen Díaz, üstün bir performans sergileyerek her alanda rakibine üstünlük kuran Bayern Münih adına üç gol attı (12, 47 ve 69. dakikalar). Aleksandar Pavlovic (26), Michael Olise (34) ve golcü Harry Kane (53) de fileleri havalandırdı. Andrija Maksimovic (90+1) ise Leipzig'in tek golünü kaydetti.

Teknik direktör Vincent Kompany'nin takımı, bu galibiyetle çarşamba günü Gunners'a karşı oynayacağı zirve mücadelesi (21.00/DAZN) öncesinde önemli bir özgüven kazandı ve en azından pazar gününe kadar liderliği devraldı.

RB ise teknik direktör Martin Demichelis'in eski kulübüne karşı çıktığı ikinci maçta, çarşamba günü Real Madrid deplasmanında oynayacağı Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük karşılaşma (21.00) öncesinde hezimete uğradı. Rakibine karşılık veremeyen ve kötü bir görüntü çizen Leipzig için bu, ligde sezonun üçüncü yenilgisiydi.

Maç öncesinde Kompany, takımının baskı altında oynamayı sevdiğini vurgulamıştı. "Açlığımız arttı" demişti. Bayern Münih de maça buna uygun şekilde tempolu başladı. Kane, henüz 2. dakikada ilk önemli fırsatı yakaladı. Baskısını sürdüren Bayern Münih, karşılığını erken aldı. Díaz, Joshua Kimmich'in harika pasının ardından boş pozisyonda golü buldu.

RB kalecisi Vandevoordt, Bayern Münih'in daha farklı kazanmasını önledi

Kısa süre sonra RB kalecisi Marten Vandevoordt, Viking maçına göre ilk 11'e giren üç yeni isimden biri olan Dayot Upamecano ve Ismael Saibari karşısında gole izin vermedi. Ancak Díaz'ın pasının ardından Pavlovic'in yakın mesafeden yerden çektiği şutta çaresiz kaldı. İstekli oyunuyla öne çıkan Olise'nin sezonun dokuzuncu golünde de yapabileceği bir şey yoktu. Vandevoordt, Bayern Münih'in diğer fırsatlarında yaptığı kurtarışlarla daha ilk yarıda bir hezimeti önledi.

Diğer kalede ise Jonas Urbig sakin bir ilk yarı geçirdi. 23 yaşındaki kaleci, sakatlık sorunu yaşayan Manuel Neuer'in (40) yerine bu sezon dördüncü kez görev yaptı. Kompany, iddia edilen kalça sorunları nedeniyle görevini ancak sınırlı ölçüde yerine getirebildiğinden, Bayern Münihli oyuncuları kenardan sık sık yardımcı antrenör Aaron Danks hareketlendirdi.

2003-2011 yılları arasında Bayern Münih formasıyla 174 maça çıkan Demichelis, iki yeni oyuncuyu sahaya sürerek karşılık verdi. Ancak onlar sahaya henüz yeni girmişken Díaz bir kez daha gol attı. Ardından Kane de golünü kaydetti. Bu, İngiliz oyuncunun da sezonun dokuzuncu golüydü. Bayern Münih, özensiz oynayan Leipzig karşısında sık sık kolay pozisyon buldu; Kolombiyalı Díaz'ın bir başka golünde de durum böyleydi.