Bayern’in soyunma odasında kutlanacak çok şey vardı. Böyle bir 7-0’lık galibiyette kutlama sebepleri haliyle artıyor. “Hocamız soyunma odasında bazılarımıza konuşma yaptırdı” diyen Harry Kane, Alman rekortmeninin Union Berlin karşısındaki farklı galibiyetinin ardından cuma günü gece yarısını birkaç dakika geçe soyunma odasından çıkan son profesyonel futbolcu olmuştu; elinde de bir sonraki olağanüstü rekorunun onuruna önünde sırmalı 100 yazan bir lebkuchen kalbi vardı. “Michael bizim için ilk hat-trick’ini yaptı, Isi (Saibari, ed. notu) FC Bayern formasıyla ilk golünü attı, ben 100. golümü attım, Serge Gnabry sakatlığının ardından geri döndü” diye keyifli şekilde sıralayan Kane, soruya kahkaha atarak Olise’nin konuşmasının en kısa olanı olduğunu da anlattı.

Buraya kadar sürpriz yok.

Diğer hücum yıldızları takımın önünde başarılarından söz ederken Luis Diaz’ın nasıl hissettiği bilinmiyor. Diaz, Allianz Arena’dan başka bir yorum yapmadan ayrıldı. Kontrast ise daha büyük olamazdı. Bir tarafta kutlama ve sevinç için sayısız neden, diğer tarafta ise şu sıralar şanssızlığı üstüne çeken forvet Luis Diaz vardı. Mutluların arasında hüzünlü figür.

Luis Diaz, Bayern Münih adına son golünü ne zaman attı?

Yine de en azından Münih ekibi adına üst üste beşinci kötü akşamını geçirmesinin ardından moralsiz görünmüyordu. 29 yaşındaki oyuncu, VfB Stuttgart karşısında Bundesliga açılışındaki 5-1’lik maçta attığı golden bu yana sonraki karşılaşmalarda skora etki eden hiçbir katkı veremedi. Daha da kötüsü: Schalke’ye, kupada Osnabrück’e ve Şampiyonlar Ligi’nde Bodö/Glimt’e karşı zaman zaman çok net fırsatları da harcadı. Geçen hafta Elversberg’de oyuna girdikten sonra, Michael Olise’nin ceza sahasında kusursuz biçimde önüne bıraktığı topu doğrudan kaleye göndermek yerine önce aklında birden fazla gösterişli çalım varmış gibi davranıp sonunda sadece topu topuğuyla hafifçe vurabildiği için takım arkadaşı Josip Stanisic’in öfkesini çekmişti.

Peki şimdi? En dikkat çekici anını, o ana kadar Bayern’in en güzel atağını golle tamamladığı ancak golü ofsayt nedeniyle iptal edildiğinde yaşadı.

Diaz, bir gol ya da asist daha üretemediği bir başka maçla daha önce Sky/RTL röportajında verdiği sözü tutamamış oldu. “Bence o gol bir sonraki maçta gelecek. Sakin kalmak, zihinsel olarak da etkilenmemek gerekiyor. Bunun üzerinde çalışıp kendini geliştirmek lazım. Sorunun sadece fırsatları değerlendirmek olduğunu biliyorum. Eksik olan tek şey son vuruş ve sonra her şey iyi olacak.”

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FCB’de Luis Diaz’ın takım arkadaşları fırsatları ne kadar iyi değerlendiriyor?

İşlerin yoluna girmesi için bir sonraki fırsat Diaz’ın önüne şimdi ancak 10 Ekim’de çıkacak. FC Augsburg deplasmanındaki maça kadar milli maçlar var. Ve Luis Diaz için özel izin. Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, forvetiyle yaptığı görüşmenin ardından onu aday kadroya almamayı tercih etti. Diaz’ın, Bayern formasıyla 51 maçta olağanüstü 26 gol ve 23 asist ürettiği son derece yorucu geçen sezonun ve Kolombiya Milli Takımı’yla oynadığı 16 maçın (7 gol, 3 asist) ardından dinlenmesi gerekiyor.

Diaz, Kolombiya ile son 16 turuna yükseldiği Dünya Kupası sırasında da fırsatları değerlendirme konusunda zorlanmıştı; Münih’e dönüşünün ilk haftalarında bu sorun daha da arttı ve Union karşısında artık çok fazla fırsat bile bulamadı.

Buna rağmen: Sofascore verilerine göre yalnızca Bundesliga’da şimdiden altı büyük fırsatı kaçırdı, ayrıca Bundesliga’daki ilk dört maç gününde 3,1’lik bir beklenen gol değerine ulaştı. Kıyaslamak gerekirse Harry Kane, 2,17 xG’den şu ana kadar üç gol çıkardı; olağanüstü formdaki Michael Olise ise 2,65 xG’den dört gol buldu. Tüm kulvarlarda Olise şimdiden sekiz gol ve üç asiste ulaştı. Union karşısında 63. dakikada Diaz’ın yerine oyuna giren Ismael Saibari de Bundesliga’daki ilk dört maçında sadece 178 dakikada bir gol ve üç asist üretti.

Acaba Luis Diaz formsuzluğunun geleceğini önceden görmüş olabilir mi?

“Bazıları onunki gibi bir düşüşe bile razı olurdu” diyerek cuma günü ortamı yumuşatan Bayern Sportif Direktörü Max Eberl, şöyle konuştu: “Güney Amerika’da milli maçlar şu anda zorunlu değil ve bu oyuncuya gerçekten iyi geliyor. Çok fazla maç oynadı. Bu açıdan güzel.” Eberl, Diaz’ın “önce biraz tatil yapacağını, sonra yeniden başlayacağını. Kendi programı olacak. Formda dönmeyeceği konusunda endişe etmeye gerek yok” dedi.

İlginç şekilde Luis Diaz, performans düşüşü ihtimalini sezon başında en azından hesaba katmış gibi görünüyor. Sky/RTL röportajında, hatta kendi pozisyonu için bir yedek istemiş olacağını da açıkladı. “Elbette her zaman oynamak isterim. Ama benim pozisyonumda yardımcı olabilecek biri varsa: Hoş geldi. İşler iyi gitmediğinde bu çok yardımcı olur. O zaman sana yardım edecek takım arkadaşın olur ve böylece dönüşümlü oynarsınız. Bu çok önemli. Benim hoşuma giderdi. Ama olmadı. Yine de iyiyiz.”

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Luis Diaz, FCB’de daha önce de özel izin almıştı

Aslında Bayern, Diaz için böyle bir yedekle sezona girmeyi planlamış ve bunu da kamuoyuna açıklamıştı. Ancak transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Arijon Ibrahimovic, 20 yaşındaki oyuncunun da bir ölçüde şaşkınlığına rağmen FC Augsburg’a kiralandı. “Isi bugün golünü nereden attı?” diyen Eberl, cuma günü Bayern’in kışın Diaz için yeniden bir yedek düşünüp düşünmeyeceği sorusuna böyle yanıt verdi; sonuçta sol kanat pozisyonu kadroda kağıt üzerinde çift alternatifle doldurulmamış tek yer durumunda.

Eberl’in sorusu retorikti, çünkü Saibari golünü elbette ceza sahasının sol tarafından atmıştı. Ancak Faslı oyuncu doğal bir kanat değil, bunun için temposu eksik. Buna karşın oyun zekâsı, görüşü ve tekniği o kadar iyi ki, hücumda teorik olarak her pozisyonda oynayabilir. Serge Gnabry de Diaz’ın pozisyonunda görev yapabilir. Yine de Diaz’ın takımdaki yeri konusunda şimdilik ciddi bir endişe yaşamasına pek gerek yok; Vincent Kompany’nin önümüzdeki maçlarda tüm yıldızlara mümkün olduğunca benzer süreler vermek için rotasyona devam etmesi bekleniyor. Ayrıca milli ara sonrası peş peşe yoğun hafta programları da geliyor.

Bu arada Luis Diaz’ın sezon ortasında tekrar izin alması ilk kez olmuyor. Aralık 2025’te Şampiyonlar Ligi’nde kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamıyordu, ayrıca Bundesliga’da da beşinci sarı kartını görmüştü. Teknik direktör Vincent Kompany onu “birkaç günlüğüne uzaklaştırdı. Sanırım şu an onun birkaç gün uzak kalması ve ardından zihinsel ve fiziksel olarak yüzde yüz geri dönmesi son derece mantıklı” demişti o dönemde.

Diaz o dönemde gerçekten büyük bir istekle geri dönmüş ve çok iyi bir ikinci yarı geçirmişti. Hikâye bu kez sezonun çok daha erken bir bölümünde olmak üzere tekrar eder mi?