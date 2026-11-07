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Bayern Münih, RB Leipzig'den Antonio Nusa'yı transfer etmek isterse kesenin ağzını iyice açmak zorunda kalabilir.

Alman Bild gazetesi, Leipzig kulübünün kanat oyuncusu için kendi içinde 80 milyon avroluk bir bonservis bedeli belirlediğini öne sürdü.

Gazete daha önce de sportif direktör Max Eberl'in Nusa'yı hâlâ transfer etmek istediğini yazmıştı. Norveçli oyuncunun geçen yaz da Säbener Straße'de gündeme geldiği belirtiliyordu. Bayern Münih'in Luis Diaz'a alternatif bir oyuncu almayı düşündüğü biliniyordu. Ancak Münih ekibi, Anthony Gordon'dan olumsuz yanıt aldıktan sonra (Barcelona'ya transfer oldu) Ismael Saibari'yi tercih etti.

Faslı oyuncunun güçlü yönleri ise daha çok hücumun merkezinde öne çıkıyor. Arijon Ibrahimovic'in transfer döneminin bitimine kısa süre kala Augsburg'a kiralanmasının ardından sol bek Alphonso Davies, Diaz'ın alternatifi hâline geldi. Kanadalı oyuncu, Diaz'ın yokluğunda (kas demeti yırtığı) bu bölgede son dönemde oldukça iyi bir performans sergiledi. Ancak sakatlıklara yatkın olduğu düşünülen Davies, cumartesi günü Mainz'da oynanacak maçta Bayern Münih'in kadrosunda olmayabilir. Vincent Kompany'nin yardımcısı Aaron Danks'e göre tedbirli davranmak gerekiyor.

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Bu nedenle yazın bir sol kanat oyuncusu daha transfer etmenin gündemin üst sıralarında olduğu belirtiliyor. Dikkat çekici olan şu: Tercih gerçekten Nusa'dan yana kullanılır ve bonservis bedeli 80 milyon avro civarında belirlenirse 21 yaşındaki oyuncu, Diaz'dan daha pahalıya mal olacak. Kolombiyalı oyuncu, 2025'te basına yansıyan 70 milyon avroluk bedelle Liverpool'dan Isar kıyısına transfer olmuştu.

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Bayern Münih: Antonio Nusa, bir alternatiften çok daha fazlası olur

Öte yandan Nusa, klasik anlamda bir yedek oyuncu olmaz. Norveç milli takımında 34 kez forma giyen futbolcu bunun için fazlasıyla iyi. Yalnızca bu sezon 14 resmî maçta 13 gole doğrudan katkı yaptı (altı gol, yedi asist). RB Leipzig formasıyla çıktığı toplam 85 maçta ise 34 gole doğrudan katkısı bulunuyor. Buna Norveç formasıyla kaydettiği dokuz gol ve on asist de ekleniyor. Ayrıca henüz genç olması ve 2029'a kadar süren, serbest kalma maddesi içermeyen sözleşmesi de Leipzig'in hiç de gerçek dışı olmayan talebinde rol oynuyor.

Üstelik Nusa'nın kalitesini yalnızca Bayern Münih bilmiyor. Bir dizi Premier Lig kulübünün de oyuncuya büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor. Bild gazetesi bunlar arasında Liverpool, Arsenal ve Tottenham Hotspur'u sayıyor. Sun ise kısa süre önce Nusa'nın kış transfer döneminde 54 milyon avro karşılığında Arsenal'e gidebileceğini öne sürmüştü. Ancak Bild gazetesine göre bu sezon içinde ayrılması, yazın ayrılmasına kıyasla çok daha düşük bir ihtimal.

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Bayern Münih bu arada başka adaylarla da ilgileniyor. Sky ve Bild son olarak Porto'dan Oskar Pietuszewski'nin ciddi bir seçenek olduğunu ve görüşmelerin yapıldığını bildirdi. Buna göre Eberl, 18 yaşındaki oyuncuyu da çok beğeniyor. Diğer alternatiflerin ise Liverpool'dan Rio Ngumoha ve Bournemouth'tan Eli Junior Kroupi olduğu belirtiliyor.