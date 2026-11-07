İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Martin Zubimendi'ye tam güvendiğini belirtirken sakat Rodri'nin yokluğunu doldurmak için orta saha oyuncusu Marc Roca'yı yeniden kadroya çağırdı. De la Fuente, İspanya'nın dünya futbolunun en iyi iki merkez orta saha oyuncusuna sahip olduğunu savundu. İspanya, Uluslar Ligi maçlarına hazırlanıyor.

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Rodri'nin yokluğunu doldurma görevi Zubimendi ve Roca'da

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, sakat yıldızı Rodri'nin yokluğunda orta sahayı yönlendirme görevini Martin Zubimendi ve Real Betis orta saha oyuncusu Marc Roca'ya verdi.

Rodri'nin sakatlığı ve Dani Olmo'nun yokluğu, dünya şampiyonunun Çek Cumhuriyeti ve İngiltere ile oynayacağı maçlar öncesinde orta sahasında önemli boşluklar yarattı.

Roca, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye aday Betis ile sezona yaptığı etkileyici başlangıcın ardından millî takım kadrosuna geri döndü.

“En iyi iki orta saha oyuncusu bizde: Rodri ve Zubimendi”

De la Fuente, Zubimendi'ye övgüler yağdırdı ve Real Sociedad'ın yıldızı ile Rodri'nin dünya çapında merkez orta saha oyununun zirvesini temsil ettiğini savundu.

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De la Fuente, “Bana göre en iyi iki orta saha oyuncusu bizde: Rodri ve Zubimendi. Martin, [her dakika] oynamasa da bizim için her zaman üst düzey performans sergiliyor” dedi.

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“Morale yaklaşımım iyimserliğe dayanıyor. Zubimendi'yi çok çalışan ve gelişmeye devam eden biri olarak görüyorum. Martin bu maçlara son derece dinç çıkacak” diye ekledi.

De la Fuente, Marc Roca'nın dönüşünden memnun

Marc Roca'yı yeniden kadroya çağırma kararını açıklayan De la Fuente, İspanya'nın genç millî takımlarından bu yana süren ilişkilerine ve Roca'nın İspanya'nın taktik sistemine aşinalığına dikkat çekti.

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De la Fuente, “Marc Roca uzun zamandır bizimle olan oyunculardan biri. Onu yeniden görmeyi gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz. Üstelik sistemimizi çok iyi biliyor” dedi.

A millî takım düzeyindeki deneyimiyle hemen katkı sağlaması için 21 yaş altı takımının gelecek vadeden oyuncuları Chema Andres ve Marc Bernal yerine Roca tercih edildi.

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İspanya, Uluslar Ligi'ndeki orta saha sınavına hazırlanıyor

Zubimendi ve Roca, pazartesi günü başlayacak kampta Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Fermin Lopez ve Pablo Barrios'a katılacak.

İspanya, perşembe günü Prag'da Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak, ardından pazar günü Madrid'de İngiltere'yi ağırlayacak. Takım, bu maçlarda oyunun temposunu ve topa sahip olma üstünlüğünü kontrol etmeye çalışacak.

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De la Fuente, İspanya'nın 11 maçlık galibiyet serisini sürdürmek ve Uluslar Ligi A4 Grubu'nda liderliği garantilemek için orta sahasının temel oyuncularına güveniyor.