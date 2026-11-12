Luis de la Fuente, Lamine Yamal'a İspanya Milli Takımı'nda özel muamele yapıldığına dair 'yalan' haberlere öfkelendi

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, milli takım kampına geç katıldığı için kendisine ayrıcalıklı muamele yapıldığı iddialarının ardından Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ı sert biçimde savundu. De la Fuente, genç futbolcunun dizindeki sorun nedeniyle yaklaşan Çekya maçında yer alamayacak olmasına ilişkin “yalanlara” tepki gösterdi.

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De la Fuente, Yamal'ın kampa geç katılmasını savundu

De la Fuente, Yamal'a özel muamele yapıldığı iddialarını kesin bir dille reddetti. Barcelona'nın forvet oyuncusuna millî takım kampına takım arkadaşlarından daha geç katılma izni verildi.

Yamal, İspanya'nın perşembe günü Çekya'ya karşı oynayacağı Uluslar Ligi maçı için kafileyle birlikte seyahat etmedi. Genç futbolcu şu anda sağ dizindeki iltihaplanmayla mücadele ediyor. Rahatsızlığını ilk kez Barcelona'nın Atletico Madrid'i 2-1 yendiği maçın ardından bildirdi. İspanya'nın sağlık ekibi durumu değerlendirdi ve ilk tedavisi için kulübünde kalmasına karar verdi.

İspanya teknik direktöründen medyadaki uydurmalara ve yalanlara tepki

De la Fuente, Yamal'ın kampa geç katılmasıyla ilgili haberlerden duyduğu büyük rahatsızlığı dile getirdi. Teknik direktör, genç yıldızın kadro içinde ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğu yönündeki iddialara gözle görülür biçimde tepki gösterdi.

De la Fuente, ESPN'in aktardığına göre, "Beni en çok inciten şey yalanlar, titizlik eksikliği, doğruluktan uzaklık ve uydurmalar" dedi. "Bu yüzden belki de paylaşmam gerekenden fazlasını paylaştım ama insanların gerçeği öğrenmesinin tek yolu bu."

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Takım içindeki uyuma ilişkin asılsız haberlere tahammül etmeyeceğini açıkça belirten De la Fuente, "Sizi kandırmaya çalışan ve yalan söyleyen insanlara tahammül edemiyorum" diye ekledi.

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Barcelona'nın genç oyuncusu için sağlık tedbirleri ön planda

Yamal'ın kampa katılmasının ertelenmesi, gereksiz yolculuktan kaçınmayı amaçlayan tamamen tıbbi bir karardı. De la Fuente, standart prosedürün izlendiğini vurguladı.

"Sağlık ekibimiz onu değerlendirdi. Ben de yolculuk yapmaması için evde kalıp tedavisini kulübünde sürdürmesinin daha iyi olacağına karar verdim" diye açıkladı. "Lamine'in özel bir ayrıcalığı yok. Bunu başka herhangi bir oyuncu için de yapardık."

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Kampa geç katılan tek oyuncu Yamal değil. Real Sociedad forveti Mikel Oyarzabal'ın da San Sebastian'da geçirdiği hastalıktan iyileşirken kampa katılması gecikti.

Yamal'ın yaklaşan İngiltere maçında oynaması hedefleniyor

De la Fuente, hafta boyunca Yamal ile yakın temas hâlinde oldu. Teknik direktör, kanat oyuncusunun iyileşme sürecinin iyi ilerlediğini doğruladı. İspanya, Uluslar Ligi grubunda 12 puanla lider ve çeyrek final biletini şimdiden aldı. İngiltere ise dokuz puanla ikinci sırada bulunuyor. Bu nedenle pazar günkü karşılaşma, liderlik açısından kritik önem taşıyor.