Luis de la Fuente, İspanya'nın Dünya Kupası kadrosunu açıkladı ve Dean Huijsen'in kadroda yer almamasıyla ilgili soruları yanıtlamaktan kaçındı

İspanya milli takım teknik direktörü Luis De la Fuente, Pazartesi öğleden sonra Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Teknik direktör, Real Madrid'den hiçbir oyuncuyu kadroya almadı; bu, daha önce hiç görülmemiş bir durum. Bu konuda teknik direktöre pek çok soru yöneltildi.

Dean Huijsen de evde kalacak. Amsterdam doğumlu savunma oyuncusu, geçen yıl Mart ayında İspanya milli takımında ilk kez forma giymiş ve o zamandan bu yana yedi uluslararası maça çıkmıştı. Real Madrid'in savunma oyuncusu, önceki hazırlık kampında da kadroda yer almıştı.

Yine de De la Fuente, 21 yaşındaki savunmacıyı kadroya almadı ve diğer oyunculara öncelik verdi. Huijsen'in yanı sıra, tarihte ilk kez Real Madrid'den başka hiçbir takım arkadaşı da finallere seçilmedi. Büyük rakip FC Barcelona ise tam sekiz oyuncu göndererek kadroya en fazla oyuncu sağlayan takım oldu. 64 yaşındaki teknik direktör basın toplantısında bu konuya değindi.

"Oyuncularımızın nereden geldiğine bakmıyorum. Bazı taraftarlar belki bakıyordur. Benim için önemli değil. Bence bu çok özenle hazırlanmış bir liste. Bu listede yer alan herkes bunu hak etti" dedi ve ardından Barcelona'dan gelen oyuncu sayısına değindi. "Sekiz tane olup olmadığını bilmiyorum - bilsem bile unutmuşumdur. Onlar sadece milli takım oyuncuları, hepsi bu" diye konuştu İspanya milli takım teknik direktörü.

Ayrıca milli takım teknik direktörüne, Huijsen ve Atlético Madrid'in savunma oyuncusu Robin Le Normand'ın kadroda yer almaması da özellikle soruldu. 29 yaşındaki savunma oyuncusu da, 2025'te neredeyse her zaman kadroda yer almasına rağmen bu sefer kadroda yer almıyor. Ancak 27 kez milli formayı giyen oyuncu, önceki hazırlık kampında kadroya alınmamıştı. Ancak milli takım teknik direktörü bu konuda fazla bir şey söylemek istemedi.

"Ben daha çok kadroya seçilen stoperler Eric Garcia ve Marco Pubill'den bahsetmek istiyorum. Kadroda başka oyuncular da olabilirdi. Bizim için onların seçilmesinin tam zamanı olduğunu düşündük. Harika bir sezon geçirdiler. Onları genç takımlardan tanıyorum. Takımımıza mükemmel uyum sağlayacaklarını biliyorum," dedi De la Fuente.

Ancak milli takım teknik direktörü, geçen ayın sonundan beri hamstring sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Lamine Yamal'a da kadroda yer ayırdı. De la Fuente, bu süper yıldızı ne zaman tekrar sahaya sürebileceğini henüz bilmiyor. "İyileşme sürecini aceleye getirmek istemiyoruz. Grup maçları yaklaşırken durumunu takip etmeye devam edeceğiz."