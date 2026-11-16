İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, İngiltere'nin Madrid'de elde ettiği tarihi 3-2'lik galibiyette belirleyici rol oynayan James Trafford'u “müthiş” performansından dolayı özellikle övdü. Leeds United kalecisi, dar farkla önde olan takımının üstünlüğünü korumak için dünya çapında kurtarışlara imza attı ve son dünya ve Avrupa şampiyonu İspanya'ya nadir mağlubiyetlerinden birini yaşattı.

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Trafford, Metropolitano'da İspanya'nın son bölümdeki baskısına geçit vermedi

Trafford, Metropolitano Stadı'nda maçın son bölümündeki belirleyici performansıyla ilk 11'de başlamasının hakkını verdi. Leeds kalecisi, Fermin Lopez ve Aymeric Laporte'u durdurmak için kritik iki kurtarış yaparken 10 kişi kalan İngiltere, gergin geçen son 15 dakikada üstünlüğünü korudu ve pazar günü Uluslar Ligi'nde 3-2'lik galibiyete ulaştı.

İngiltere, Tuchel yönetimindeki belki de en eksiksiz performansında, maçın başındaki üstün oyunuyla kontrolü ele geçirmişti. Kaptan Harry Kane, ilk yarının bitimine saniyeler kala penaltıdan gol perdesini açtı. Arsenal savunmacıları Ezri Konsa ve Ben White ise ikinci yarıda attıkları gollerle farkı üçe çıkardı.

Elliot Anderson'ın kırmızı kart görmesiyle maçın seyri bir anda değişti ve İspanya'ya geri dönüş fırsatı doğdu. Mikel Oyarzabal, ardından kazanılan penaltıyı gole çevirdi; oyuna sonradan giren Nico Williams ise akıcı bir takım atağını tamamlayarak farkı bire indirdi. Ancak Trafford'un müdahaleleri konuk ekibin üstünlüğünü korudu.

De la Fuente, İngiltere kalecisini övdü

De la Fuente, geri dönüşü sağlamak için ikinci yarıda Fermin, Williams, Pedri ve Dean Huijsen'i oyuna aldı ancak Madrid'den ayrılırken Trafford'un direncini takdir etti. “Değişikliklerle yapmak istediğimiz şey, tüm gücümüzle hücuma çıkıp daha fazla fırsat yaratmaktı,” diye açıkladı. “Bazı fırsatlar yarattık ama İngiltere'nin kalecisi harika bir performans sergiledi ve son 10 veya 15 dakikada gol olabilecek iki ya da üç pozisyonu önledi. Her hâlükârda pek çok alternatif vardı ama tekrar söylemek istiyorum: İngiltere bu akşam harikaydı.”

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Nadir yaşadıkları bu yenilginin ardından soyunma odasında şaşkınlık içindeki oyuncularına neler söylediğini de anlattı: “Kaybetmeye alışkın değilseniz soyunma odasında birbirinize bakıp ‘Burada ne oldu?’ diye sorarsınız. Peki oyuncularıma ne söyledim? Onlara üç yıldır kaybetmediğimizi ve bütün önemli turnuvaları kazandığımızı söyledim. Söylemek istediğim tek şey, bu yüzden onlarla ne kadar gurur duyduğumdu. Yakında başka bir maçımızın olmaması üzücü; mart ayına kadar beklemek zorundayız.”

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Üç yıllık seri sona erse de De la Fuente, takımının başarılarından ve maçın son bölümünde gösterdiği mücadeleden cesaret alabileceğini vurguladı. “Buradan çıkarılacak çok sayıda olumlu şey var,” diye devam etti. “Bu noktaya gelmek, ulaştığımız rakamlara ulaşmak çok zor. Yaptığımız şey tarihî. Uluslar Ligi'ni, Avrupa Şampiyonası'nı, Dünya Kupası'nı kazandık; her şey olumlu.

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“Ama kazanmayı da kaybetmeyi de biliyoruz. Geçmişte yenmeyi başardığımız bir rakiple karşılaştık; ancak ilk 30 dakikada daha iyi takımın onlar olduğunu söylemeliyim. Bir kişi eksik kaldıklarında geri dönebileceğimizi hissettim ama bu takımla, oyuncuların kazanma açlığı ve isteğiyle gerçekten gurur duyuyorum. Bu takım için en iyisinin henüz gelmediğine inanıyorum.”

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