İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Martin Zubimendi'ye tam güven duyduğunu belirtirken sakat Rodri'nin yokluğunu doldurmak için orta saha oyuncusu Marc Roca'yı yeniden kadroya çağırdı. De la Fuente, İspanya Uluslar Ligi maçlarına hazırlanırken dünya futbolunun en iyi iki merkez orta saha oyuncusuna sahip olduklarını iddia etti.

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Rodri'nin yokluğunu doldurma görevi Zubimendi ve Roca'da

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, sakat Rodri'nin yokluğunda orta sahayı yönlendirmek için Martin Zubimendi ve Real Betis orta saha oyuncusu Marc Roca'ya yöneldi.

Rodri'nin yaşadığı sakatlık ve Dani Olmo'nun yokluğu, Çek Cumhuriyeti ve İngiltere maçları öncesinde dünya şampiyonunun orta sahasında önemli boşluklar yarattı.

Roca, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olan Betis'te sezona etkileyici bir başlangıç yapmasının ardından yeniden millî takım kadrosuna döndü.

“En iyi iki orta saha oyuncusu bizde: Rodri ve Zubimendi”

De la Fuente, Zubimendi'den övgüyle söz etti ve Real Sociedad'ın yıldızı ile Rodri'nin dünya çapında merkez orta saha oyununun zirvesini temsil ettiğini savundu.

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De la Fuente, “Bana göre en iyi iki orta saha oyuncusu bizde: Rodri ve Zubimendi. Martin, [her dakika] oynamasa da bizim için her zaman üst düzey performans sergiliyor” dedi.

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“Morale yaklaşımım iyimserliğe dayanıyor. Zubimendi'nin çok çalışan ve gelişmeye devam eden biri olduğunu görüyorum. Martin bu maçlara son derece dinç çıkacak” diye ekledi.

De la Fuente, Marc Roca'nın dönüşünden memnun

Marc Roca'yı yeniden kadroya çağırma kararını açıklayan De la Fuente, İspanya'nın genç millî takımlarından bu yana süren ilişkilerine ve Roca'nın İspanya'nın taktik sistemine aşinalığına dikkat çekti.

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De la Fuente, “Marc Roca uzun süredir bizimle olan oyunculardan biri ve onu yeniden görmeyi gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz. Ayrıca sistemimizi çok iyi biliyor” dedi.

A millî takım düzeyinde hemen katkı sağlayabilecek deneyimi nedeniyle Roca, 21 Yaş Altı Millî Takımı'nın gelecek vadeden oyuncuları Chema Andres ve Marc Bernal'ın önünde tercih edildi.

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İspanya, Uluslar Ligi'ndeki orta saha sınavına hazırlanıyor

Zubimendi ve Roca, pazartesi günü başlayacak kampta Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Fermin Lopez ve Pablo Barrios'a katılacak.

İspanya, perşembe günü Çek Cumhuriyeti ile karşılaşmak üzere Prag'a gidecek, ardından pazar günü Madrid'de İngiltere'yi ağırlayacak. Takım, bu maçlarda oyunun temposunu ve topa sahip olmayı kontrol etmeyi hedefliyor.

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De la Fuente, İspanya'nın 11 maçlık galibiyet serisini sürdürmek ve Uluslar Ligi A4 Grubu'nu lider tamamlamak için orta sahadaki kilit oyuncularına güveniyor.