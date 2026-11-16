İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, pazar günü 10 kişi kalan İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi'nde 3-2 kazanarak takımının Avrupa rekoru olan 43 maçlık yenilmezlik serisine son vermesinin ardından oyuncularını eleştirmedi. Son dünya şampiyonu, Madrid'deki Metropolitano'da maçın son bölümünde toparlanmasına rağmen A3 Grubu'nda ikinci sıraya geriledi.

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Son bölümdeki geri dönüş galibiyete yetmedi

De la Fuente, Harry Kane'in ilk yarıda penaltıdan attığı golün ardından Ezri Konsa ve Ben White'ın golleriyle takımının ilk bir saat dolmadan 3-0 geriye düştüğünü gördü. Elliot Anderson'ın Lamine Yamal'a yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görmesi İspanya'ya umut verdi ve Mikel Oyarzabal yaklaşık 11 metreden fileleri buldu. Nico Williams 75. dakikada farkı bire indirdi ancak ev sahibi ekip beraberlik golünü bulamadı.

Teknik direktörden tarihi yenilmezlik serisine övgü

Pazar günkü yenilgi, 968 günlük yenilmezlik serisini sona erdirdi. Mart 2024'te Kolombiya'ya karşı oynanan hazırlık maçındaki yenilgiden bu yana süren bu seri, penaltı atışlarıyla sonuçlanan maçlar hariç tüm kulvarlar dikkate alındığında bir Avrupa ülkesinin yakaladığı en uzun yenilmezlik serisiydi.

Son düdüğün ardından oyuncularını suçlamayan De la Fuente şöyle konuştu: "Oyuncularla gurur duyduğumu ve onlara minnettar olduğumu söylemekten başka bir şey gelmiyor içimden. Bugüne kadar yapılanların da kıymetini bilmek gerekiyor. Benden sonra kim gelirse gelsin, bunu daha ileri taşımalı. Harika bir yolculukla ve önümüzde bizi bekleyenlerle gurur duyuyorum.

"Kazanmayı da kaybetmeyi de bilmek gerekir. İlk 30 dakikada rakibin üstünlüğü karşısında zorlandık. [İngiltere] daha iyiydi; üstünlüğünü kabul ettirdi. Sonra işler değişti, bazı fırsatlar yakaladık. 0-3 gerideyken yaptıklarımızın hakkını vermeliyiz.

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"Ama mazeret yok. Kalecileri belirleyici oldu. 0-3'lük skor ve ilk yarım saat, çok güçlü bir rakip karşısında işimizi gerçekten zorlaştırdı."

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Sakatlıklar kötü başlangıcın etkisini artırdı

Bu sonuç, İspanya'nın Ekim 2018'de İngiltere'ye 3-2 kaybettiği maçtan bu yana 41 maçtaki yalnızca ikinci iç saha yenilgisi oldu. İspanya ayrıca Şubat 1987'de İngiltere'ye kaybetmesinden bu yana Madrid'deki ilk yenilgisini aldı.

Oyuncularının yaşadığı fiziksel sorunları anlatan De la Fuente sözlerini şöyle sürdürdü: "Maçlara iyi başlamadığınızda olumsuzluklar birikiyor. [Marc] Pubill'in ayak bileğinde bir sorun vardı, [Pau] Cubarsi kas zorlanması yaşadı, [Martin] Zubimendi de öyle... Ama toparlanmayı başardık ve oyuncular ellerinden gelen her şeyi yaptı.

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"En azından beraberliği alamamış olmamız üzücü ama bu harika oyuncu grubuyla gurur duyuyorum. Bunu tekrar tekrar vurguluyorum."

Grubu ikinci bitiren İspanya, eleme turu kurasını bekliyor

A3 Grubu'ndaki ilk beş maçını kazanarak pazar günkü belirleyici karşılaşmadan önce eleme turundaki yerini garantileyen İspanya, liderliği İngiltere'ye kaptırmasına rağmen mart ayında oynanacak Uluslar Ligi çeyrek finallerine yükseldi. Ancak grubu ikinci sırada tamamlaması, İspanya'nın gelecek ilkbaharda oynanacak çeyrek final eşleşmelerinde diğer grup liderlerinden biriyle karşılaşacağı anlamına geliyor. De la Fuente, o zamana kadar Marc Pubill, Pau Cubarsi ve Martin Zubimendi'nin kulüplerine döndükten sonra yaşadıkları sakatlıklardan hızla kurtulmasını umacak.