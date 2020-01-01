Luis Alberto: Liverpool'dan ayrılmak hayatımın en iyi kararıydı

Anfield'da aradığı ortamı bulamayan Luis Alberto, Lazio'ya transfer olduğu için çok doğru bir karar verdiğine inanıyor.

Luis Alberto, 2016 yılında 'dan ayrılarak 'ya gitmesini hayatının en iyi kararı olarak nitelendirdi.

İspanyol futbolcu 2013 yılında transfer olduğu Liverpool'da istediği şansı bulamadı ve sadece 12 maça çıktı. Alberto bu süreçte Malaga ve Deportivo'ya kiralandı.

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İspanya'daki performansıyla Lazio'nun dikkatini çeken ve 2016'da İtalyan ekibine transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, burada gösterdiği performansla birlikte şimdilerde Avrupa'nın dev takımlarıyla anılıyor.

Daha fazla takım

Onda Cero'ya konuşan Luis Alberto, "Liverpool'da istediğim süreyi alamadım. Lazio'da kariyerimdeki büyük adımı attım. Hayatım boyunca verdiğim en iyi karardı." sözlerini kullandı.

Luis Alberto bu sezon 'da 25 maçta 4 gol attı, 13 asist yaptı.