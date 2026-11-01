Luciano Valente, Rafael van der Vaart’a Portekizli bir efsaneyi hatırlatıyor: "Onu tanıyor musunuz?"

Feyenoord, cumartesi akşamı Fortuna Sittard karşısında değerli puanlar kaybetti. Luciano Valente takımını 1-0 öne geçirdi ve bir kez daha etkileyici bir performans sergiledi. Ancak o da Limburg ekibinin 1-1'lik beraberliği söküp almasını önleyemedi. Yorumcu Rafael van der Vaart, Studio Voetbal programında orta saha oyuncusundan çok etkilendiğini söyledi ve onu eski yıldız futbolcu, şimdiki Benfica başkanı Rui Costa'ya benzetti.

"Feyenoord gerçekten çok sayıda fırsat yarattı ama gol atmayı unuttu", diyerek söze başladı yorumcu Imke Courtois. "Hâlâ gerçekten iyi bir takım. Sağ kanadın, Read, Hadj Moussa ve onlara katılan Zechiël arasındaki paslaşmalar için biçilmiş kaftan olduğunu hissediyorsunuz. Solda ise içe kat eden ve olağanüstü oynayan Valente var."

Van der Vaart'a göre de De Kuip'te öne çıkan isim Valente'ydi. "Bunda gördüğüm bir pasın da payı var. O pası görünce, bu gerçekten... diye düşündüm. Geçen sezona göre ceza sahasına çok daha fazla giriyor."

Van der Vaart ardından Valente'nin Zechiël'e attığı nefis ara pasını izledi. Zechiël fırsatı değerlendiremedi ve topu yan ağlara gönderdi. "Aslında bu pas hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Neredeyse kaçırmasına sevindim, çünkü bu, pası daha da güzel kılıyor."

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"Bence gerçekten, bunu daha önce de söyledim, Rui Costa'ya benziyor. Onu tanıyor musunuz?" diye sordu Van der Vaart. Sunucu Eline de Zeeuw kimden söz edildiğini bilmiyordu. "Koster?"

"Milan'da oynuyordu, çorapları da aşağıdaydı, çok rahat futbol oynuyordu. Ona çok benziyor", diyerek sözlerini tamamladı Van der Vaart. Costa, Portekiz formasıyla 94 millî maça çıktı; tekniği, ara pasları ve top kontrolüyle tanınıyordu.

Costa, kariyerinin başlarında üç yıl Benfica'da oynadı. Ardından, Serie A'nın birçok kişiye göre dünyanın en iyi ligi olduğu dönemde Fiorentina'ya transfer oldu. Floransa'da Gabriel Batistuta ile müthiş bir ikili oluşturdu ve 2001'de AC Milan'a transfer oldu.

2003'te Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak da dâhil olmak üzere çeşitli başarılar elde eden Il Maestro, Benfica'ya döndü ve kariyerini 2008'de orada noktaladı. Aynı yıl Benfica'nın sportif direktörü oldu ve bu görevi tam on üç yıl sürdürdü. 2021'den bu yana da 'kendi' Benfica'sının başkanı.