Feyenoord kaptanı Luciano Valente, NEC karşısında alınan 1-3’lük galibiyetin ardından takımından büyük gurur duyuyor. Rotterdam ekibi, Anis Hadj Moussa etrafında dönen transfer süreci nedeniyle biraz çalkantılı bir hazırlık dönemi geçirdi ancak Valente, ESPN’e konuşurken bu nedenle performansın “çok daha etkileyici” olduğunu söyledi.

Valente, Hadj Moussa’nın durumuyla ilgili, “Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum, neler olup bittiği zaten açık” dedi. “Ortada büyük rakamlar var, bu yüzden birisi için zor bir durum. Sonunda ne olacağı onlara bağlı. Ben buna çok fazla karışmak istemiyorum.”

Cezayirli kanat oyuncusunun, iddialara göre Ittihad Club’da beş yıl içinde yaklaşık 50 milyon euro kazanabileceği belirtiliyor. Ancak bunun için Feyenoord’un onu bırakması gerekiyor ve bu şu an için henüz gerçekleşmedi. Şu anda De Kuip’e yaklaşık 40 milyon euroluk bir teklif ulaşmış durumda.

Valente, takım arkadaşının yokluğu hakkında net görüşünü, “Tabii ki can sıkıcı, biraz huzursuzluk yaratıyor” sözleriyle dile getirdi. “Ama bugün burada takım olarak ortaya koyduğumuz performans bu yüzden çok daha etkileyici. Bunu çok iyi telafi ettik, taraftarların görmek istediği şey de bu.”

Feyenoord’da ikinci yarıda başrolü alan isim ise 17 yaşındaki debutant Jerayno Schaken oldu. Attığı golle Eredivisie tarihinde gol atan en genç debutant unvanını aldı.

Valente gülerek, “Fenomen, değil mi” dedi. “Hayır, çok hızlı gitmemeliyiz. Antrenmanlarda işi harika yapıyor ve bugün de fırsatını değerlendirme şansı buldu. Ne gol ama, bu kalite demek.”

“Onunla inanılmaz gurur duyuyorum. Güzel olan bir başka şey de golden sonra çok olgun oynaması. Bu yaşta sadece o aksiyonların peşinden gitmemesi gerçekten çok etkileyici. Maçı çok olgun bir şekilde tamamladı.”