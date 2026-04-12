Luciano Valente, NEC - Feyenoord maçının ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor: "Gerçekten utanç verici"

Feyenoord ve NEC, Pazar öğleden sonra 1-1 berabere kaldı. Maçın dönüm noktası, Philippe Sandler’in hücumda ilerleyen Ayase Ueda’yı düşürdüğü için gördüğü sarı karttı. Feyenoord tarafında, bu hareketin sadece sarı kartla kalmasına hiç anlam veremiyorlar ve Luciano Valente de bu konuda net bir şekilde görüşünü dile getiriyor.

İkinci yarıda, Feyenoord 0-1 öndeyken, Ueda derinlere gönderildi. Sandler topu tam olarak hesaplayamadı ve atağa çıkan Japon oyuncuyu düşürdü.

Hakem Serdar Gözübüyük sarı kartla yetindi ve Tjaronn Chery'ye göre bu karara, kaleci Gonzalo Crettaz'ın Ueda'ya çok yakın durduğu için vardı. Van Persie maçın hemen ardından hoşnutsuzluğunu dile getirdi ve Valente de öfkeli.

"Benim gördüğüm kadarıyla, bu gerçekten utanç verici," diye başlıyor Valente. "Görüntüleri henüz kontrol etmedim, bu yüzden şu anda çok saçma şeyler söylüyor olabilirim. Ama sahada yaşadığım kadarıyla, bu kararı vermiş olmasını gerçekten çok üzücü buluyorum."

"Bu, maçı da değiştirir. Onlar on kişi kalırsa, maç tamamen farklı bir hal alır. Bu gerçekten çok yazık," diyor Valente, Gözübüyük'ün kararının 'Feyenoord'un sezonuna uygun' olduğu konusunda hemfikir. "Bu tür anları çok yaşıyoruz."

"Sanırım bunu kendimiz de davet ediyoruz, ama böyle bir kararın bizimle artık hiçbir ilgisi yok. Bu sadece kırmızı kartın gösterilmesi ve bitti. Hakemden başka bir şey duymadım. Tökezledi mi dedi, başka bir şey mi dedi... Serbest vuruş veriyor," dedi Valente.

NEC 11 kişiyle sahada kaldı ve eski Feyenoord oyuncusu Danilo'nun uzatma dakikalarının sonlarında attığı gol sayesinde bir puanı kurtarmayı başardı. Feyenoord için bunun sonuçları ağır olabilir. Rotterdam ekibi hâlâ ikinci sırada yer alıyor, ancak NEC (1 puan), FC Twente (2) ve Ajax (4) ile arasındaki fark hiç de rahat değil.