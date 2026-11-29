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Luciano Valente, Feyenoord'un Ajax ile oynadığı De Klassieker'den 1-1'lik beraberlikle ayrılmasına üzgün. Rotterdam ekibinin kaptanına göre takımı çok daha fazlasını hak etti. Bu yüzden Nacho Ferri'nin kaçırdığı penaltıyı ‘çok can sıkıcı’ buluyor.

Valente, ESPN kameralarına yaptığı açıklamada, “Bence bugün kesinlikle daha fazlasını hak ettik. Takımda da bu düşüncenin hâkim olduğunu sanıyorum” dedi.

“Porto maçındaki gibi inanılmaz kötü başladık. Sonra, golün ardından oyunun kontrolünü büyük ölçüde ele geçirdik ve maç boyunca bırakmadık.”

Valente, “Yüzde yüzlük fırsatlar da pek yaratamadık ama oyunun kontrolü bizdeydi ve daha fazlasını hak ettiğimiz açık” diye konuştu. “Adım adım gelişiyoruz. Porto'ya karşı da bugün de öyleydi. Ama bugün en önemli şeyi alamadık: üç puanı.”

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Ardından Hans Kraay junior, Valente'ye maçta iyi bir performans sergileyemeyen Nacho Ferri'nin penaltı kullanacaklar listesinin başında olup olmadığını sordu. Valente, “Evet, Ferri ilk sırada” diyerek durumu hemen netleştirdi.

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Bu nedenle tartışmaya girmekten çekinmedi ve İspanyol oyuncunun tamamen odaklanmasını sağlamayı tercih etti. “Şu anda ilk sırada o var. Bu yüzden odaklanıp penaltıyı onun kullanması gerektiğini düşünüyorum.”

“Listedeysen ve o da arkandaysa, hazır olmalısın. Şimdi kaçırmış olması bundan ayrı bir konu. Ferri bir forvet ve gol atmak istiyor. Bugün kaçırması bizim için can sıkıcı. Ama başını dik tutup yoluna devam etmeli.”

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Kaçırdığı penaltı, Ferri'nin içinde bulunduğu dönemi yansıtıyor. Forvet, tüm kulvarlarda çıktığı son sekiz maçta yalnızca bir kez gol attı.

Valente, beraberlikten duyduğu hayal kırıklığını son olarak şu sözlerle dile getirdi: “Sonuçta burada kazanmamız gerekiyor. Bir süredir bunu yapamadık ama bugün enerjik olmamız en azından olumlu bir şeydi.”