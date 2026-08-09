Luciano Valente, fırsat yağmurunun yaşandığı maçta Feyenoord’a derbide kıl payı galibiyeti getirdi ve uzatma dakikalarında kurtuldu

Rotterdam derbisi, Feyenoord’un 0-1’lik galibiyetiyle sona erdi. Luciano Valente, kaptan olarak takımını zafere taşıdı. Rotterdam ekibi maçı daha önce koparmaya yetecek kadar fırsat üretse de ağları yalnızca bir kez havalandırdı.

Ayase Ueda, henüz ilk dakikada çok net bir fırsat yakaladı. Forvet, altıpas içinde boş durumda kafayı vurdu ancak topu kaleyi bulmadı. Sparta daha ilk andan uyarılmış oldu. Birkaç dakika sonra Anis Hadj Moussa ağları buldu, ancak hücum oyuncusu ofsayttaydı ve bu nedenle skorborddaki golsüz eşitlik bozulmadı.

Şehir derbisi, iki takımın da tehlikeli göründüğü sert bir başlangıç bölümüne sahne oldu. Feyenoord rahat bir şekilde pas yaptı ve sık sık ceza sahasına kadar kombine geldi, ancak henüz çok büyük fırsatlar üretemedi. Sparta ise Feyenoord savunmasındaki geniş alanları iyi kullandı ve bu yolla önemli fırsatlar yakaladı.

Sparta hatları birbirine yakın tuttu, bu nedenle Feyenoord dar alanlarda bir boşluk aramak zorunda kaldı. Giovanni van Bronckhorst’un takımı 35. dakikada sonunda bu boşluğu buldu. Gjivai Zechiël topu içeri çevirdi ve Valente’yi buldu; o da hiç tereddüt etmeden ortayı 0-1’lik gole çevirdi.

İkinci yarının başında Feyenoord yine etkiliydi. Valente, Ueda’yı bir kez daha pozisyona soktu ancak forvet, sezonun ilk golünü atma fırsatını değerlendiremedi. Feyenoord’un hücum baskısı sürdü ve takım üç fırsat daha buldu. Valente, Zechiël ve Hadj Moussa’nın vuruşları filelerle buluşmadı.

Buna rağmen Givairo Read büyük acı içinde kendini çime bırakınca Feyenoord kısa süreli bir endişe yaşadı. Ayoni Santos, uzun topun ardından savrulan ayağıyla sol bekin dizine darbe yaptı; dizi aşırı gerilmiş gibi görünüyordu. Read dakikalarca tedavi gördü, ancak sonunda oyuna devam edebildi.

Feyenoord giderek oyundan düşmeye başladı. Su molasının ardından Sparta beraberlik golünü bulmak için baskısını artırdı ve Rotterdam-Zuid ekibinde boşluklar giderek büyüdü. Yine de bu durum Spangen ekibine büyük fırsatlar getirmedi.

İlk bir saat boyunca Feyenoord için her şey yolunda görünse de kaçan fırsatlar nedeniyle son ana kadar heyecan sürdü. Bitime kısa süre kala Milan Zonneveld, Sparta’ya beraberliği getiren golü atmış gibi görünüyordu, ancak ofsayttaydı ve gol iptal edildi. Son saniyede Zonneveld bir kez daha ağları bulduğunu düşündürdü, ancak şık kafa vuruşundan önce rakibine bir itme yaptı. O gol de geçersiz sayıldı. Böylece Feyenoord 0-1’lik üstünlüğünü korudu ve Van Bronckhorst ilk üç puanını aldı.