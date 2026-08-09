Luciano Valente, Feyenoordlunun gelişinden memnun: "O, fantastik bir oyuncu"

Feyenoord’un yeni kaptanı Luciano Valente, pazar günü Sparta’ya karşı oynanan şehir derbisinde tek golü attı (0-1). Karşılaşmanın ardından orta saha oyuncusu ESPN kameralarına çıktı ve burada diğer konuların yanı sıra kaptanlık ile Gjivai Zechiël ile olan uyumundan söz etti.

Valente, Zechiël hakkında son derece övgü dolu konuştu. "Gjivai harika bir oyuncu. Burada olduğu için çok mutluyum. Onunla çok iyi anlaşıyorum ve birbirimizle çok fazla ilgileniyoruz. Bunu bugün de net şekilde görebildiniz."

Valente burada, Zechiël’in hazırladığı açılış golünü de kastetti. "Bu tam anlamıyla üst düzey bir pas. Bunun üzerinde çok çalışıyoruz" diyor. Aynı zamanda orta saha oyuncusu, kaçan fırsatların son bölümde Feyenoord’a neredeyse pahalıya mal olacağını da kabul etti.

Yeni rol

"Ofise çağrıldım ve ardından teknik ekip bana nasıl baktığını anlattı. Geçen yılın bir bölümünün nasıl geçtiğini biliyorlar" diye anlatıyor Valente. "Teknik ekip daha sonra kaptanlığa açık olup olmadığımı sordu."

"Bence bu, kariyerim için çok güzel bir gelişme. O sorumluluğu da hissediyorum" diye devam eden Valente, takım arkadaşlarının desteğini hissettiğini belirtiyor.

Geçen sezon kaptanlık, Rotterdam ekibinde gündem konusu olmuştu. Robin van Persie, Sem Steijn’ı kaptan ilan etmiş ve Quinten Timber’dan pazubendi almıştı. Sonunda Timon Wellenreuther, Feyenoord’un kaptanı oldu.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni rolü nedeniyle ekstra baskı hissetmiyor. "Elbette bir kaptana çok daha fazla bakılır ama benim için bu baskı gibi hissettirmiyor. Aksine bunu bir sorumluluk olarak görüyorum ve maçlarda belli bir liderliği üstlenmek istiyorum. Bunu yapmak konusunda tereddüt etmedim" diyerek sözlerini noktaladı.