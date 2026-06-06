Luciano Valente (Feyenoord), sıkça duyduğu eleştirilere bir dövmeyle yanıt verdi

Risk al ya da fırsatı kaçır. Bu söz, Luciano Valente’nin bacağına dövme olarak işlenmiş. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen yaz Feyenoord’a transfer olduktan sonra bu fikri aklına getirmiş.

Feyenoord Magazine'de Valente bunun nedenini açıklıyor. "Bu dövme, Feyenoord'a geldiğimde herkesin bir fikri olmasından kaynaklandı; insanlar bunu başarabilecek miyim diye merak ediyorlardı."

"Her gün Instagram'ı açtığımda kendi başımı görüyordum. Böyle bir mesajı okumayacağınızı ve hemen aşağı kaydıracağınızı söyleyebilirsiniz, ama pratikte bunu yapmıyorsunuz," diyor Valente.

Hollanda milli takımında iki kez forma giyen oyuncu, bununla başa çıkmanın bir yolunu buldu. “Her zaman aileme güvenebileceğimi biliyordum ve hala da öyle.”

“Bu, kendini göstermenin, sevdiğin şeyleri yapmanın çok güvenli bir yolu. Ve ara sıra başarısız olursan, bu da işin bir parçası. Evde hepimiz böyle düşünüyoruz, hayatta her şey her zaman yolunda gitmez.”

“Her şey, kendine ve yapacağın şeye büyük güven duymakla başlar. Mesela ben bu sezon Feyenoord’a transferim konusunda kendime çok güveniyordum. İnsanların hakkında bir şeyler söylemesine karşı koyabilmen gerektiğini düşünüyorum, hepsini çok ciddiye almamalısın,” diye bitiriyor Valente.

Valente, ilk sezonunda Feyenoord formasıyla 43 resmi maça çıktı. Bu maçlarda üç gol attı ve dokuz asist yaptı.