Luciano Spalletti, Juventus'un pazar günü Lecce'yi 2-0 yenerek yeniden galibiyetle tanışmasına rağmen takımının ikinci yarıdaki performansından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Juventus teknik direktörünün taktiksel değişiklikleri maçın başlarında sonuç verdi ancak devre arasından sonra takımının yeterince cesur oynamaması onu endişelendirdi.

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Spalletti taktik değişikliği değerlendirdi

Juventus, Lazio karşısında son dönemde yaşadığı 3-0'lık sıkıntıları geride bırakarak Via Del Mare'de kritik üç puanı aldı. Konuk ekip, Weston McKennie'nin ve Douglas Luiz'in resmî maçlardaki ilk golüyle ilk yarıdaki üstün oyununu skora yansıtarak maçın kontrolünü tamamen ele geçirdi. Ancak devre arasından sonra Juventus geri çekilince maçın gidişatı değişti ve Lecce, son vuruşlarda etkili olamasa da yeniden oyuna ortak oldu.

Spalletti, Randal Kolo Muani ve Nick Woltemade'den oluşan hücum ikilisini desteklemek için üç kişilik orta sahayı tercih etti. Football Italia'nın aktardığına göre teknik direktör, “En çok neye ihtiyacımız olduğunu konuştuk. Üç orta saha oyuncusuyla oynayarak taktiksel açıdan bir değişikliğe gittik çünkü böyle anlarda daha fazla sağlamlığa ve netliğe ihtiyaç duyarsınız. Biz de en mantıklı olanı yaptık,” dedi.

Bu değişiklik savunmaya güvence sağlasa da kadrodaki bazı geleneksel kanat oyuncularının dışarıda kalmasına yol açtı. Spalletti, yeni sistemin istikrar getirdiğini ancak dengeli kullanılması gerektiğini kabul etti. “Ama oyuncuları iyi performans gösterebilecekleri pozisyonlara yerleştirmeniz gerekiyor. Bu da daha önce bizim için iyi oynamış kanat oyuncularını dışarıda bırakmak anlamına geliyor,” diye ekledi.

İkinci yarıdaki düşüş Spalletti'yi rahatsız etti

Maçın olumlu skorla bitmesine rağmen Juventus Teknik Direktörü, takımının üstünlüğünü koruma biçiminden gözle görülür şekilde rahatsızdı. İkinci 45 dakikada Juventus'un oyun temposu belirgin biçimde düşerken Lecce daha fazla risk aldı ve topla çok daha fazla oynadı. Spalletti, oyuncularının önde oynamayı sürdürüp fırsat bulduklarında maçı bitirecek zihinsel direnci gösteremediğini düşünüyor.

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Spalletti, “Oyuncular tempo ve açık oynama açısından çok iyi bir maç çıkardı. İkinci yarıda oyunu yönetme konusunda biraz geriledik. Ardından daha az cesur oynadığımız için her şey zorlaştı. İlk yarıda yaptıklarımızı yapmaya devam etmemiz gerekiyordu. Bize sağlamlık kazandıran bu sistemi bulduk ve bundan memnunuz çünkü takımın performansındaki iyileşmeyi hemen gördük. Ancak ikinci yarıda sanki geriye gittik,” dedi.

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Lecce'nin değişikliklerine yanıt verilemedi

Maç, Lecce Teknik Direktörü Luca Gotti'nin devre arasında taktik yaklaşımını değiştirmesiyle farklı bir hâl aldı. Ev sahibi ekip, üçlü savunmaya geçip adam adama markaj uygulayarak Juventus'un geriden oyun kurmasını engellemeyi başardı. Spalletti, takımının bu değişikliklere karşılık veremediğini kabul etti. Bunun sonucunda Juventus gecenin geri kalanında durağan bir oyun sergiledi ve kaleci çok sayıda pas vermek zorunda kaldı.

Spalletti sözlerini şöyle tamamladı: “Maça 4-3-3 dizilişiyle çıktılar. İkinci yarıda ise savunmada üçlüye geçip adam adama oynadılar. Biz olduğumuz yerde kaldık, güçlü bir baskı yapmadık ve artık geriden oyun kuramadık. Kaleci ikinci yarıda çok daha fazla pas vermek zorunda kaldı. İki gollük üstünlüğümüz vardı ama bu, dengemizi kaybetmemiz için bir gerekçe değildi. Gol yemedik ancak maçı bitirmek için yeterince girişken değildik.”

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Douglas Luiz'e orta sahadaki performansı için övgü

Juventus açısından en önemli olumlu noktalardan biri, sonunda kulübün transfer ederken beklediği oyuncu gibi görünen Luiz'in performansıydı. Brezilyalı futbolcu, golünün yanı sıra ilk yarıda topu geri kazanma ve oyunun akışını sürdürme konusunda da önemli rol oynadı. Bu performans, “gerçek” Luiz'i nihayet ortaya koydu. Serie A'daki rakiplere karşı Spalletti'nin yeni orta saha düzeninin en iyi şekilde işlemesi için gereken mücadeleyi ve teknik kaliteyi sağladı.

Spalletti, eski Aston Villa oyuncusunun çalışma azmini ve takımın genel oyun düzenine katkısını özellikle övdü. Teknik direktör, “Bugün harika bir maç çıkardı. Mücadele etti, koştu, sahanın her bölgesinde savaştı ve ihtiyaç duyduğumuzda bazı durumları çözmemize yardımcı oldu,” dedi.