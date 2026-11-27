Luciano Spalletti, Juventus'un Omonia karşısındaki Avrupa Ligi galibiyetinde maçın seyrini Andrea Cambiaso'nun değiştirdiğini söyledi. Takımının başlangıçta zorlandığını kabul eden teknik direktör, İtalyan milli oyuncunun dört gollü karşılığı başlattığını belirtti.

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Spalletti'ye göre maçın seyrini Cambiaso değiştirdi

Juventus, Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme hedefi açısından kritik bir galibiyet aldı ancak gece Luciano Spalletti'nin takımı için planlandığı gibi başlamadı. Kaleci Neto'nun da dahil olduğu erken bir savunma hatası, Lubomir Satka'nın Omonia'yı sürpriz biçimde öne geçirmesine yol açtı ve Torino ekibini zorlu bir duruma soktu. Ancak Cambiaso'nun harika golü maçın seyrini tamamen değiştirdi. Ev sahibi ekip oyununu buldu ve sonunda rakibine üstünlük kurdu.

Maçın başındaki zorlukları ve ardından gelen geri dönüşü değerlendiren Spalletti, yıldız oyuncusunun etkisini vurguladı. Teknik direktör, Tuttosport'un aktardığına göre, "Başlangıçta rakibin değerlendirdiği birkaç hata yaptık. Bu yüzden işler biraz karıştı. Sonra Cambiaso harika bir golle her şeyi yoluna koydu ve takım daha sakin oynadı" dedi.

Teknik direktör, bek oyuncusunun hücum içgüdülerini övdü

Cambiaso'nun başlangıçta "tedirgin anlar" yaşadığını kabul eden Spalletti, oyuncunun maça ne kadar çabuk uyum sağladığını ve takımının ihtiyaç duyduğu anda nasıl öne çıktığını anlattı. Cambiaso'yu hücum bölgesinde tehlikeli kılan kapsamlı teknik becerilerini de vurguladı. Teknik direktöre göre Cambiaso, tek pasla yapılan hızlı kombinasyonlardan savunmacıların üzerine gitmeye kadar uzanan hücum içgüdüleriyle fark yaratıyor.

Spalletti, "Kararlar aldı, topu üst köşeye gönderdiği golde olduğu gibi takımın sorunlarını çözdü" dedi. "İşler onun için iyi gittikçe özelliklerini de giderek daha fazla ortaya koydu. Futbol oynamayı biliyor, tek pas oynamayı biliyor, ceza sahasına girmekte ve bire birde iyi. Ortaya koyduklarının kalitesi de çok yüksek" diye ekledi.

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Az süre bulan oyuncular Avrupa'da görevini yaptı

Spalletti, kadroda rotasyona gitme kararının Avrupa sahnesinde karşılık bulmasından da memnun kaldı. Son dönemde düzenli forma şansı bulmakta zorlanan birkaç oyuncuya fırsat veren teknik direktör, bu isimlerin beklentileri karşılayarak elindeki kadronun derinliğini göstermesine tanık oldu.

Performansı değerlendiren Spalletti, bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra hemen ritim bulmanın zorluğunu kabul ederken takımının topsuz oyundaki yoğunluğunu övdü. "Sahaya çıkan yeni oyuncular karşılık verdi mi? Evet. Bir süre uzak kaldıysanız hemen formunuzu bulmak kolay değil" dedi. "Güzel goller attık, sahada iyiydik, iyi baskı yaptık."

Juventus'u Serie A'da kritik bir sınav bekliyor

Avrupa Ligi'ndeki kaderi kendi elinde olan Juventus, şimdi yeniden Serie A'ya odaklanmalı. Puan tablosunda yükselmek isteyen ekip, Avrupa'daki bitiriciliğini ligde de ivmeye dönüştürmeye çalışacak. Spalletti'nin takımı pazar günü, formuyla İtalya'da dikkat çeken Como'ya zorlu bir deplasman yolculuğu yapacak. Bu hafta sonundaki karşılaşma, Juventus'un sezonu açısından belirleyici bir dönüm noktası olmaya aday.