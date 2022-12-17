Serie A'da liderlik koltuğunda oturan Napoli'yi çalıştıran deneyimli teknik direktör Luciano Spalletti'nin menajeri Federico Pastorello, tecrübeli çalıştırıcının bir dönem Chelsea ile masaya oturduğunu ancak imzaların atılmadığını söyledi.

Pastorello, Roman Abramovich ile gerçekleşen görüşmenin, Londra ekibinin Carlo Ancelotti ile anlaşmasının öncesinde gerçekleştiğini belirtti.

"Spalletti'ye karşı her zaman bir zaafım vardı çünkü o harika bir teknik direktör.

Abramovich ile görüştük ama sonrasında farklı bir İtalyan teknik direktör olan Ancelotti'yi tercih etti.

Abramovich, Spalletti'nin Roma'ya oynattığı fantastik futbolu gerçekten beğeniyordu. Spalletti bana kalırsa Avrupa'nın en iyi taktisyenlerinden biri. Chelsea onu tercih etmeyince o da Rus takımı Zenit'in başına geçti"