Luciano Spalletti, Juventus taraftarına kenetlenme çağrısı yaparak takımı desteklemelerini ve Allianz Stadium'da zehirli bir atmosfer yaratmamalarını istedi. Rakibi Napoli karşısında kritik bir 2-0'lık galibiyet elde edilmesine rağmen Juventus teknik direktörü, son dönemdeki kötü sonuçların ardından tribünlerle saha arasında artan gerilime dikkat çekti.

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Taraftar protestolarının gölgesinde son dakikalarda gelen kritik puanlar

Juventus, küme düşme tehlikesi yaşayan Genoa karşısında aldığı kötü 2-0'lık yenilginin ardından bu maça büyük baskı altında çıktı. Taraftarların öfkesi maç öncesinde taştı: Allianz Stadium'un dışında protesto düzenleyen taraftarlar, ilk düdükten itibaren oyunculara hakaret etti.

Gergin atmosfere rağmen ev sahibi ekip sonunda kilidi açtı. İlk dakikalarda Juan Cabal'ın şutu direkten dönerken Guglielmo Vicario, Lorenzo Lucca'nın golüne harika bir kurtarışla engel oldu. Maçın dönüm noktası, Napoli'den Luca Marianucci'nin ikinci sarı kartını görmesiyle geldi ve konuk ekip 10 kişi kaldı.

Juventus, sayısal üstünlüğünü etkileyici biçimde değerlendirdi. Kerim Alajbegovic ve Jeremie Boga'nın son dakikalarda uzak mesafeden attığı goller, çok ihtiyaç duyulan 2-0'lık galibiyeti getirdi. Son düdükle birlikte kenarda duygu dolu kutlamalar yaşanırken Spalletti, teknik ekibini sıcak bir şekilde kucakladı.

Spalletti'den takımının direncine övgü

Maçın ardından DAZN Italia'ya konuşan Spalletti, övgüyü hemen oyuncularına ve teknik ekibine yönlendirdi. “Onlar da benimle birlikte sıkıntı çekiyor, sabahtan akşama kadar çalışıyorlar. İlk gelen ve son ayrılan benim ama çoğu zaman onlar da yanımda oluyor,” dedi. “Ancak bu akşam takdiri hak eden takım.”

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“Kendi içlerine dönüp ilk adımı atma, ileri gitme ve olumlu düşünme isteğini buldular. İkinci yarıda da birkaç düzenlemeyle bunu başardılar. Bence bu akşam galibiyeti sonuna kadar hak ettiler ve oynayabilecekleri futbola dair öz güvenlerini bir ölçüde yeniden kazandılar.”

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Sarsılan öz güveni yeniden kazanmak ve olumsuzlukla mücadele etmek

Son dönemdeki kötü gidişat, Juventus kadrosunu psikolojik olarak açıkça yıpratmıştı. Spalletti, olumsuzluğun sahadaki performansı ne kadar hızlı etkileyebildiğini kabul ederek öz güven eksikliğinin zorlanan bir takımın geneline yayılabildiğini belirtti.

Spalletti, “Yapabileceğimiz tek şey onların yanında olmak. Ancak bazı oyuncular gerçekten bu sarmalın içine giriyor ve en sıradan şeyler de dahil olmak üzere yaptıkları her şeye dair güvenlerini kaybediyor,” dedi. “Basit bir pas yanlış yere gittiğinde ya da karar vermekte tereddüt edildiğinde, ki bu yanlış karar vermekten daha kötüdür, o öz güven eksikliği takımın geri kalanına da geçiyor.”

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Kritik maçlar öncesinde birlik çağrısı

Juventus şimdi bu galibiyeti, sezonunu yeniden toparlamak ve taraftarlarıyla zedelenen ilişkisini onarmak için bir temel olarak kullanmalı. Kadrosundaki eksiklerle mücadele eden Spalletti, kendi sahalarındaki düşmanca bir atmosferin gelecek maçlarda ilerlemelerini yalnızca zorlaştıracağının farkında.

“Devam etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Bu, üstesinden gelmemiz gereken bir dönem; sonrasında istediğiniz konuyu konuşabilirsiniz,” diye ekledi. “Şu anda sağlam durmalıyız. Stadyum da ikinci yarıdaki gerçek yüzünü göstermeli, takımla birlikte mücadele etmeli.”

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“Spalletti iyi değil, şu oyuncu iyi değil, herkesi gönderin diyebilirsiniz. Ama şu anda birlik olmamız gerekiyor ve bu stadyum yeniden kalemiz hâline gelmeli.”

Son olarak birlik çağrısını yineledi: “Onları çok mutlu edemesek bile taraftarlarımızın yanımızda olmasına ihtiyacımız var. Bu yüzden bugün bizi alkışlayan ve yanımızda kalan herkese teşekkür ediyoruz. El ele verip birlikte durmamız, ileri gitmeye ve olumlu düşünmeye çalışmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Oynayabilecek durumda bu kadar az oyuncumuz varken bu kolay değil. Bu galibiyeti hak eden oyuncular büyük bir alkışı da hak ediyor.”