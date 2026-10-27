Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, İngiltere kaptanı Harry Kane'in pazartesi akşamı Londra'da 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanmasının ardından oyuncuyu övdü ve istatistiklerini “korkutucu” olarak nitelendirdi. İtalyan teknik adam, kendisi ve ekibinin bu seçimi mantıklı bulduğunu belirterek ödülün bazı rakipleri kadar öne çıkarılmayan bir oyuncuya verilmesinin doğru olduğunu söyledi.

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Spalletti: Kane'in Ballon d'Or'u kazanması mantıklı bir tercihti

Kane, pazartesi akşamı London Palladium'da erkekler Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu. Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rodri ve Lionel Messi'yi geride bırakarak Altın Top'u kazanan Kane'e o zamandan beri tebrik mesajları yağıyor.

Salı günü maç öncesi basın toplantısında Spalletti'ye Kane'in zaferi hakkında ne düşündüğü ve mevcut Juventus oyuncularından herhangi birinin gelecek yıllarda dünya futbolunun en büyük bireysel ödülü için yarışıp yarışamayacağı soruldu.

Spalletti'den Kane'in «korkutucu» istatistiklerine övgü

Spalletti, kendi kadrosunun şansını konuşmak istemedi ve «Oyuncularımla benim konuşmamız gereken başka hedeflerimiz var» yanıtını verdi. Ancak Bayern Münihli forvetten övgüyle söz etti.

Spalletti, «Ekibimle bunu konuştuk ve ödülün ona verilmesinin doğru olduğunu düşündük» dedi. «Oyuncunun kalitesi göz önüne alındığında mantıklı bir tercihti. Bazı diğer oyuncular kadar öne çıkarılmasa da korkutucu istatistikleri var. Olması gereken de bu.»

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Kane'in Bayern Münih'teki rekorlarla dolu sezonu

Kane'in istatistikleri, Spalletti'nin değerlendirmesini doğruluyor. İngiltere kaptanı, 2025-26 sezonunda tüm oyunculardan daha fazla, 73 gol attı. Avrupa'da tek bir sezonda bundan fazlasını yalnızca 2011-12'de 81 gole ulaşan Messi başardı. Kane ayrıca Bayern'i ülke içinde iki kupaya taşıdı.

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Lothar Matthaus'un «fazla yaşlı ve fazla pahalı» olarak nitelendirdiği Kane, üç yıl önce Tottenham'dan 100 milyon sterlin (127 milyon dolar) karşılığında transfer olduğundan bu yana yalnızca 159 maçta 156 gol attı. 33 yaşındaki futbolcu, ödülü kazanan en yaşlı dördüncü isim oldu.

Kane ve Spalletti'yi sırada ne bekliyor?

Uzun zamandır beklediği takdiri sonunda gören Kane, şimdi dikkatini ülke içinde kazandığı iki kupayı korumayı hedefleyen Bayern'e çevirecek.

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Kane, kariyerinde hâlâ eksik olan büyük kupanın da peşinden gidecek. Bu yolda en belirgin hedef Şampiyonlar Ligi olurken Spalletti, Juventus için belirlediği «başka hedeflere» odaklanacak.



