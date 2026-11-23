Juventus, Venezia'yı 4-0 mağlup ederken Randal Kolo Muani de penaltıdan gol attı. Ancak teknik direktör Luciano Spalletti, Fransız forvetin bu golle yetinmesine izin vermedi. Kolo Muani'nin merkezde rahat oynayamadığını açıkça dile getiren Spalletti, ondan taktik açıdan önemli gelişme beklediğini söyledi.

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Venezia karşısındaki farklı galibiyete rağmen Spalletti daha fazlasını istiyor

Juventus, Venezia karşısında 4-0'lık farklı bir galibiyet aldı , ancak skor Kolo Muani'ye rahat bir nefes aldırmadı. Penaltıdan gol atmasına rağmen 27 yaşındaki Fransız forvet, Juventus Teknik Direktörü Spalletti'nin eleştirilerinden kurtulamadı.

Bu sonuçla Kolo Muani'nin bu sezon Serie A'da çıktığı 12 maçtaki gol sayısı yalnızca ikiye yükseldi. Spalletti, forvetinin penaltı golünü övmek yerine ondan hâlâ çok daha fazlasını beklediğini açıkça ortaya koydu.

Spalletti, merkezdeki rolünde rahat oynayamadığını vurguladı

Maçın ardından DAZN'a konuşan Spalletti, yoğun maç takvimi nedeniyle Kolo Muani'yi klasik bir dokuz numara olarak oynatmak zorunda olduğunu açıkladı. Kanatlarda zaten çok sayıda seçeneği bulunan teknik direktör, Fransa millî takımının oyuncusunun ileri uçta oynamaya uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

Spalletti, "Bu kadar çok maç varken merkezde bir forvete daha ihtiyacım var" diyerek uyardı. "Sağ kanatta üç oyuncum var: [Francisco] Conceicao, [Edon] Zhegrova ve Nico Gonzalez. Solda ise [Kerim] Alajbegovic, [Kenan] Yildiz ve [Jeremie] Boga var. Onu ileri uçta oynamaya teşvik etmeliyim."

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Spalletti, Kolo Muani'nin merkezde oynarken sırtı kaleye dönük top tutma becerisindeki belirli bir eksikliğe de işaret etti: "Savunmanın arkasına koşu atabileceği boşlukları bulabilmeli. Merkezde, arkasında bir savunmacı varken topu aldığında rahat edemiyor. Ekhator artık burada olsa da ona ileri uçta da ihtiyacım var."

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Yüksek bonservis bedeli Fransız forvetin üzerindeki baskıyı artırıyor

Spalletti'nin kamuoyu önündeki açık eleştirisi, Kolo Muani'nin Juventus'taki genel performansının giderek daha fazla sorgulandığı bir dönemde geldi. Juventus, onu geçen yaz kadrosuna katmak için yaklaşık 40 milyon avro (bonuslar hariç) ödeyerek büyük bir yatırım yaptı.

Bu yüksek harcama göz önüne alındığında Fransız oyuncu, sezonun ilk aylarında bonservis bedelinin karşılığını vermekte zorlandı. Ligde 12 maçta attığı iki gol, hücuma yapılan bu önemli takviyeden beklenenin altında kaldı.

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İlk 11'de düzenli yer bulmak için uyum sağlaması gerekiyor

Her iki kanatta da yoğun rekabet yaşanırken Jeff Ekhator da merkezde süre almak için mücadele ediyor. Bu nedenle Kolo Muani'nin önünde taktik açıdan net bir zorunluluk var. Juventus yoğun maç takvimini sürdürürken Kolo Muani, sırtı kaleye dönükken fiziksel mücadelelerin üstesinden gelebileceğini ve savunma arkasına etkili koşular yapabileceğini kısa sürede göstermeli.