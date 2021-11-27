Luciano Spalletti'den sert mesaj: Rusya'da profesyonel kulüpler de var Spartak Moskova da!

UEFA Avrupa Ligi'nde takımının Spartak Moskova'ya 2-1 yenildiği karşılaşmanın ardından Rus ekibinin teknik direktörü Rui Vitoria'nın elini sıkmayı reddeden ve doğrudan soyunma odasına giden Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, yaptığı açıklamayla iki camia arasındaki gerginliği farklı bir boyuta taşıdı.

Spartak Moskova sosyal medya ekibinin maçın ardından birçok kez hakaret ettiği İtalyan teknik direktör, yaşanan tüm bu gelişmeleri masaya yatırdı:

"Rusya'da çalıştığım bir dönem oldu ve orada futbol açısından gerçekten profesyonel insanların olduğunu söyleyebilirim. Rusya Avrupa futbolunda nasıl var olabileceğini bilen bazı profesyonel kulüplere sahip ancak bir de istedikleri her şeyi yapabileceklerini zanneden Spartak Moskova var.

"Onların diğerlerinden farklı olduklarını söyleyebilirim. Bir teknik direktör maçtan önce elimi sıkmaz ve beni stadyumuna kabul etmezse bu bir hakarettir ancak herkes yine de beni suçluyor"

Rusya'da iki şampiyonluk kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Leicester City, Spartak Moskova ve Legia Warszawa ile birlikte C Grubu'nda yer alan Napoli, son haftaya girilirken 7 puana sahip olan Spartak Moskova'nın averajla geriinde yer alıyor. Leicester'ın sekiz puanla zirvede yer aldığı grupta altı puanı bulunan son sıradaki Polonya temsilcisi dahil olmak üzere tüm takımların gruptan çıkma şansı bulunuyor.

Daha önce 2009-2014 yılları arasında Zenit'i çalıştıran ve Rusya'da görev yapan 62 yaşındaki teknik direktör, burada iki Rusya Ligi şampiyonluğu elde etmişti. Kariyerinde İtalya dışındaki tek deneyimini Rusya'da geçiren Spalletti, özellikle Roma'da oynattığı 4-6-0 sistemiyle futbol dünyasında iz bırakmıştı.

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