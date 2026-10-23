Luciano Spalletti, Avrupa Ligi'nde Rennes ile alınan hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından Lionel Messi'yi örnek göstererek Juventus'a ders verdi

Juventus'un Avrupa Ligi'nde Rennes karşısında puan kaybetmesi Luciano Spalletti'yi çileden çıkardı. Spalletti, kadrosunda şu anda eksik olan özelliğe en çarpıcı örnek olarak Lionel Messi'yi gösterdi. Juventus teknik direktörüne göre oyuncularının bireysel düzeydeki zihinsel keskinlik eksikliği, takımının Avrupa kupalarında bir üst seviyeye çıkmasının önündeki başlıca engel.

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Spalletti, Juventus yıldızlarından şampiyon zihniyeti istiyor

Juventus, perşembe gecesi 2-2 berabere kaldı ve bu sonuç teknik direktörünün uykularını kaçırdı. Spalletti, beraberliği değerlendirirken sözünü sakınmadı. Performanslarının yükseldiğini ancak oyuncularının büyük kupalar için mücadele etmek adına gereken bitiricilikten hâlâ yoksun olduğunu belirtti. Üst düzey bir sporcu ile gerçek bir şampiyon arasındaki farkı vurgulayan Spalletti, oyuncularına örnek olarak sekiz kez Ballon d'Or kazanan bir ismi gösterdi.

Spalletti, Sky Sport Italia'ya şunları söyledi: “Örneğin Messi, olup biteni bir bütün olarak kavrıyor. Önce fikir ve ne olacağını öngörme becerisi gelir, hareket ise bunların ardından. Güçlü bir oyuncuyla her şeyi öngören bir şampiyon arasındaki farkı yaratan da bu. Önce gözler ve zihin, sonra teknik gelir. Bugün olduğu gibi kalenin önünde fırsatlar doğduğunda, size sunulmalarını beklemek yerine gidip onları değerlendirmeniz gerekir.”

Lucumi'nin iptal edilen golü Spalletti'yi kızdırdı

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Gecenin en çok konuşulan anlarından biri, Jhon Lucumi'nin maçın sonlarında attığı ancak hakemler tarafından iptal edilen goldü. Bu karar, Juventus'un etkileyici bir geri dönüşü tamamlamasını engelledi. Spalletti, karşılaşmanın son bölümünde kuralların yorumlanmasına duyduğu rahatsızlığı açıkça gösterdi. Olay yaşanmadan önce Rennes savunmasının tehlikeyi savuşturmak için yeterli zamanı olduğunu düşünüyordu.

Spalletti şöyle açıkladı: “Hakem iyiydi ama Lucumi'nin iptal edilen golüyle ilgili kararında o kadar iyi değildi. Bir arkadaşımın kuralın oldukça açık olduğunu söylediğini duydum ama yaşananlara bakınca bu durumun yoruma biraz açık olduğunu düşünüyorum. Hayal kırıklığına uğradım. Rennes savunmacısı topun geldiğini gördü ve ne yapacağına karar vermek için bolca zamanı vardı. Sonra da hiçbirimiz onu rahatsız etmediğimiz hâlde yanlış hamleyi yaptı.”

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Savunma hataları ve uykusuz geceler

Hücumdaki gelişmeye rağmen Juventus teknik direktörünü, takımının yediği goller düşündürüyor. Takımının sahanın geniş alanlarını hızla kapatmak zorunda kaldığında sık sık zorlandığını belirtti. Hücumdan savunmaya etkili biçimde geçememeleri, tecrübeli teknik adamın maçın genelinde tamamen “önlenebilir” olarak nitelendirdiği iki gol yemelerine yol açtı.

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Spalletti şu değerlendirmeyi yaptı: “Buna biraz alıştık. Bir süredir devam eden temel bir sorun. İleri çıkarken rahat hissetmiyoruz ama top hızla geri gelirse bizim de hızla öne çıkmamız gerekiyor. Belirleyici olan top; onu geri kazanmamız lazım ve bazen bu biraz zamanımızı alıyor. Ama bugün bu konuda zaten iyiydik çünkü sık sık ileri çıkan orta saha oyuncularının peşinden gitmeyi tercih ettik. Ne yazık ki yemememiz gereken iki gol yedik.”

Yoğun fikstür öncesinde sakatlık endişesi

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Teknik direktörün sıkıntılarına, devre arasında oyundan alınmak zorunda kalan Zeki Celik'in olası sakatlığı da eklendi. Maçlar arasındaki sürenin kısa olması nedeniyle savunma oyuncusunun yokluğu, zaten zorlanan kadroyu daha da sıkıntıya sokabilir. Spalletti, oyuncunun kısa sürede iyileşmesinin pek olası görünmediğini kabul etti. Bu da istikrar arayışındaki teknik direktörün uykusuz gecelerine bir yenisini ekliyor.

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Oyuncu değişikliği sorulduğunda Spalletti, “Bir sertleşme hissetti ve kendisine zarar vermediğini düşündüğünü söyledi ama iki gün içinde toparlanmasını zor görüyorum” dedi. Sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha iyi oynamış olmalarına rağmen bu gecelerde hâlâ uyuyamıyorum. Maçları kazanamazsam mutlu olmam. Oyuncular çok iyi karşılık vermiş gibiydi, seviyeyi yükselttiler ama hâlâ bazı şeylerimiz eksik. Bu, ilk andan itibaren gözümüzün önünde tutmamız gereken bir hedefti.”