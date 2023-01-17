Juventus'un unutulmaz futbol direktörü Serie A'yı kasıp kavuran Gürcü yıldızı göklere çıkardı.

Juventus'un eski futbol direktörü Luciano Moggi, Napoli'nin Gürcü yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'nın transfer bedelinden 10 kat daha değerli olduğunu söyledi.

Napoli'nin Kvaratskhelia transferiyle harika bir iş çıkardığını belirten Moggi, yıldız oyuncunun Toronto FC'ye transfer olan Lorenzo Insigne'nin boşluğunu doldurduğunu ifade etti.

Moggi ne söyledi?

"Cuma gününden sonra Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'e bir mesaj attım ve onu tebrik ettim. Kulübü harika bir şekilde yönetiyor. Oyunculara değer vermek bana her zaman kötü hissettiriyor ama Kvaratskhelia'nın değeri 100 milyon eurodan daha fazla. Lukaku bir top kontrolü bile yapamıyorken bu kadar ediyorsa, üst düzey tekniğe sahip olanlar daha fazla olmalı"

Napoli'nin yaz transfer döneminde Dinamo Batum'dan 10 milyon euro karşılığında transfer ettiği 21 yaşındaki kanat oyuncusu Napoli formasıyla çıktığı 20 maçta 21 gole doğrudan etki etmişti.

Harika bir sezon geçiren yıldız isim dokuz gol atarken, takım arkadaşlarına da 12 asist yaptı ve Napoli'nin en önemli isimlerinden biri olmayı başardı.