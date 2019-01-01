Lucho Gonzalez'den Ariel Ortega anısı: Türkiye'de herkes çıldırmış!
ESPN kanalında katıldığı bir televizyon programında konuşan Lucho Gonzalez, 2002 yazında River Plate’den Fenerbahçe’ye transfer olan ancak yarım sezon sonra ülkesine dönen Ariel Ortega’nın Türkiye macerasıyla ilgili bir anekdot paylaştı.
O dönem Arjantin Milli Takımı’nın da formasını giyen Lucho Gonzalez, “Hazırlık maçı için Hollanda’ya gitmiştik. Otele gittim. Yavaş yavaş diğer futbolcular da gelmeye başladı. Sonra Ariel’i (Ortega) gördüm. Üste üste dizdiği 6-7 bavulla gelmişti” dedi.
"Türkler çıldırmış!"
Ortega’nın neden o kadar bavulla geldiğine o anda anlam veremediğini söyleyen Lucho Gonzalez, “Hollanda’da bir maç oynayıp, takımlarımıza dönecektik. Nedenini anlamamıştım. Sonra masaya geçtik ve konuşmaya başladı: ‘Hayır, Türkiye’ye dönmeyeceğim. Türkler çıldırmış! Türkiye’de herkes çıldırmış!’ dedi. Ve geri dönmedi” diye konuştu.
Lucho Gonzalez maçın ardından Ortega ile birlikte Arjantin’e döndüklerini söyledi.