Lucho Gonzalez'den Ariel Ortega anısı: Türkiye'de herkes çıldırmış!

Arjantinli eski futbolcu Lucho Gonzalez, Ariel Ortega’nın Fenerbahçe’den ayrılışıyla ilgili bir anısını anlattı.

ESPN kanalında katıldığı bir televizyon programında konuşan Lucho Gonzalez, 2002 yazında River Plate’den ’ye transfer olan ancak yarım sezon sonra ülkesine dönen Ariel Ortega’nın macerasıyla ilgili bir anekdot paylaştı.

O dönem Milli Takımı’nın da formasını giyen Lucho Gonzalez, “Hazırlık maçı için ’ya gitmiştik. Otele gittim. Yavaş yavaş diğer futbolcular da gelmeye başladı. Sonra Ariel’i (Ortega) gördüm. Üste üste dizdiği 6-7 bavulla gelmişti” dedi.

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"Türkler çıldırmış!"

Ortega’nın neden o kadar bavulla geldiğine o anda anlam veremediğini söyleyen Lucho Gonzalez, “Hollanda’da bir maç oynayıp, takımlarımıza dönecektik. Nedenini anlamamıştım. Sonra masaya geçtik ve konuşmaya başladı: ‘Hayır, Türkiye’ye dönmeyeceğim. Türkler çıldırmış! Türkiye’de herkes çıldırmış!’ dedi. Ve geri dönmedi” diye konuştu.

Lucho Gonzalez maçın ardından Ortega ile birlikte Arjantin’e döndüklerini söyledi.