Lucescu'nun Dinamo Kiev macerası 4 gün sürdü!

Rumen teknik adam dört gün önce sözleşme imzaladığı Ukrayna ekibindeki görevinden istifa etti.

Perşembe günü ekiplerinden Dinamo Kiev'in 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurduğu Mircea Lucescu, şok bir kararla görevinden istifa etti.

74 yaşındaki teknik adam, istifa kararının gerekçesi olarak Dinamo Kiev taraftarının kendisine karşı olan negatif tutumunu gösterdi.

Lucescu, Ukrayna'da 2004-2016 yılları arasında Dinamo Kiev'in ezeli rakibi 'i çalıştırmıştı.

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Rumen teknik adam yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki, Dinamo Kiev ile olası işbirliğini bırakmaya karar verdim.

Surkis ailesine verilen güven ve yapılan davet için teşekkür ediyorum; ancak kulübün desteğe en ihtiyacı olduğu şu günlerde taraftarların düşmanca davranışları altında işimi yapamam.

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Hiçbir zaman korkak olmadım. Sporun içindeki meydan okumaları kabul ettim. Aralarında ezeli rekabet bulunan ve Beşiktaş; Dinamo Bükreş ve Rapid Bükreş gibi kulüpleri çalıştırdığım zamanlar da bunun bir kanıtı. Bu kulüpler beni çok hoş karşıladı, onları yönetip kupalar kazandım.

Fakat kendi taraftarlarımın kulübün çıkarlarına karşı hareket etmesini kabul edemem. Bence coşku ve motivasyon uyandıracak; bu kulübü geleneği ve tarihinin hak ettiği seviyeye getirecek bir değişimin zamanı gelmişti.



Dinamo Kiev'e gelişimin sebebi sözleşme koşulları değildi, para benim en son düşündüğüm şeydi. Ben, futbola, çok fazla tecrübe kazandığım Ukrayna'ya dönmek, heyeca dolu, öngörülemez bir atmosfere yeniden girmek istedim. Birçoğu şu anda milli takımda olan genç ve potansiyelli Ukraynalı oyuncularla işimi coşkuyla yaptım. Yıllar önce olduğu gibi bir mücadeleye girmek, tribünleri coşturmak istedim. Ukrayna'nın da hak ettiği bu."