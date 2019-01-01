Lucescu: Türk futbolcular için savaştım

Milli Takım'ın eski teknik direktörü Lucescu, Türk futbolcular için savaştığını ve Şenol Güneş'e rahat bir çalışma ortamı bıraktığını söyledi.

Fanatik Gazetesi'ne konuşan Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Milli Takımı'nın başındaki döneminde Türk futbolcular için savaştığını söyledi.

Lucescu, "İlk yaptığım iş Türk futbolcusunu hatırlatmaktı. Kamuoyu maalesef Türk futbolcularını unutmuştu. Kulüplere büyük baskı yaptım. Türk futbolcusu için savaştım, mücadele ettim. Genç futbolcular için de mücadele verdim" diye konuştu.

Lucescu'nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

Alt liglerde oynayan futbolcuların da yüksek seviyelere çıkabileceğini gösterdim. Örnek; İstanbulspor’dan ’e giden Zeki Çelik. 2. ve 3. Liglerde oynayan 21 yaş altı yetenekli futbolcularla, Süper Lig’deki 21 yaş altı oyuncuları bir araya getirdik. Aralarında maç yaptılar. Aradaki seviyeyi görmek içindi bu yaptığımız. Zeki, Merih, Ertuğrul, Berkay, Mert Müldür. Çok iyi oyuncular"

"Mert'i nasıl görmezler!"

Anlayamıyorum... Mert’i nasıl görmezler. 19 yaşında, 1,86 boyunda. ’nde Rapid Wien ile tüm maçlarda oynadı. İki pozisyonda da oynuyor. Fatih Terim’in Milli Takıma getirdiği tüm gençler unvanlarını pekiştirdi. Kaan, Çağlar, Cengiz, Okay. Daha önce oynamıyorlardı. Benimle birlikte oynamaya başladılar. Bu yapılanma için çoğu şeyi riske ettim.

"Şenol Güneş'e rahat bir çalışma ortamı bıraktım"

"Geçtiğimiz gün - Ankaragücü maçını izledim. İnanılır gibi değildi. Yanılmıyorsam sahada tam 20 yabancı futbolcu vardı. Tamam, büyük takımları anlayabiliyorum. Çünkü Avrupa’da oynuyorlar. Ancak diğer takımlar 29-30 yaşındaki yabancıları getiriyorlar. Oyuncu yaratmak zorunda olduklarını unuttular. Oyuncu çıkaracaksın ve büyük kulüplere satacaksın. Çok profesyonelce bıraktım. Bunu kimse yapmaz. Güneş’e rahat bir çalışma zamanı ve ortamı bıraktım. Ağustos’ta biten kontratımı erkenden sonlandırarak yeni hocanın da önünü açtım. Tek bir isteğim var, lütfen gençlerime çok iyi bakın"

"Merih'e ben referans oldum"

"Merih Demiral çok çok yetenekli biri. ’de yapamadı, onu da davet ettik. İtalya’da onun için kulüplerle referans görüşmeleri yaptım"

"Adımın Beşiktaş’la anılması normal"

"Adım Beşiktaş’la anılıyor olabilir. Normal. Ama geleceğimle ilgili konuşmak istemiyorum. Size sadece olanları anlatmak istiyorum. Gidiyorum ama önemli maçları izlemek için Türkiye’ye geleceğim. Şimdi benim için en önemli şey oğlumu (Razvan) şampiyon olurken izlemek. Ligin yanında Yunanistan Kupası’nı da alabilir. Tıpkı geçen sene olduğu gibi. Onunla gurur duyuyorum. Razvan artık zor gelir. Çok söyledim Türkiye’deyken, Türk kulüpleri neden onu düşünmez diye ama olmadı. Bundan sonra mümkün olmaz herhalde. Yunanistan’daki başarılarının ardından muhtemelen Avrupa’nın büyük kulüplerine gidecektir"